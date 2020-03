Antes de refugiarse en Esquel con su familia Tinelli consultó con el gobernador de Chubut

por Ernesto Ise

La cuestión se hizo oficial y Marcelo Tinelli con su familia deberán pasar los catorce días de aislamiento social en la propiedad que el conductor tiene en Esquel. Más allá de que fue una decisión personal, en una conferencia de prensa, Fabián Puratich –ministro de Salud de Chubut– confirmó que todos aquellos que llegaron a la provincia provenientes del Chaco, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital porteña, están obligados a cumplir el aislamiento preventivo de 14 días. Tinelli había arribado a Esquel el jueves, pasadas las 16.30 cuando aún no se había hecho público el decreto presidencial sobre el aislamiento obligatorio. Por eso motivo, Federico Massoni –ministro de Seguridad de Chubut– señaló que las autoridades provinciales no podían prohibirles ni a él ni a nadie arribar a la ciudad dado que el decreto no existía. “Ahora sí Tinelli y su familia van a tener que cumplir los 14 días de aislamiento”, dijo Massoni.

La decisión de Tinelli de trasladarse a Esquel generó críticas que excedieron las de algunos comunicadores. En los sitios de noticias de Chubut, los lectores –reales y dudosos– se generó una grieta de defensores y ofuscados por el “traslado preventivo”. Las mayores razones que esgrimían quienes lo cuestionaron fue que como integrante de la Mesa contra el Hambre –espacio generado por el gobierno nacional– su deber era quedarse en la Capital Federal. El conductor llegó con Guillermina Valdez, sus hijos Francisco, Lorenzo, Juana y Candelaria, y además dos de los hijos de su mujer y de Sebastián Ortega. Quien no viajó fue Micaela, la hija mayor de Tinelli.

“Hace muchos años tenemos casa en Lago Bueno así que somos habitantes de esta provincia también. Después de hablar con el gobernador (Mariano Arcioni) y con el secretario de que no había ningún tipo de problema en que pudiéramos venir, vinimos”, dijo el conductor a un medio local. “Y sentía que para mi familia, sobre todo en este momento, estaba bueno; y con chicos adolescentes. Y así como había gente que se va al country en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires o va a sus casas a pasar este confinamiento o aislamiento que va a dictar el gobierno nacional, nosotros pudiéramos pasarlo acá en Esquel. Así que vamos a esperar en nuestra casa, sin movernos de ahí los días que sean necesarios. Creo que estamos ante una guerra bacteriológica difícil de detectar cuáles van a ser las consecuencias. Lo vivo con preocupación (…) Ya me habían aclarado el secretario del gobernador que todos íbamos a pasar por el control médico antes de ingresar a la provincia”, dijo antes de ingresar a hacerse los controles sanitarios.

Hace más de una década, Tinelli tiene un campo en Esquel y en invierno suele pasar unos días en familia allí. Esta vez el viaje se anticipó. Y dependiendo de las medidas que se tomen después del 31 de marzo, verá qué decide. El plan pre coronavirus de Tinelli, era comenzar la primera semana de abril con los ensayos del “Bailando por un sueño”, para regresar a la pantalla de El Trece el 27 de abril. Ese retorno está supeditado a cómo se desarrolle la cuestión sanitaria aunque se descarta que el cambio más visible será la ausencia de público en el estudio durante los programas.