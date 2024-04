Hace dos años, una extraña enfermedad interrumpió la pasión de Céline Dion: la música. En el 2022, anunció su retiro de los escenarios después de revelar que sufre del síndrome de la persona rígida (SPR), una afección neurológica que causa contracciones involuntarias en los músculos y afecta tanto su movilidad como sus cuerdas vocales.

Este diagnóstico fue difícil de aceptar, pero Céline aprendió a convivir con él. Aunque no pierde la esperanza de encontrar en el futuro una forma de recuperar la carrera que la llevó al pináculo del éxito. En su primera entrevista detallada sobre su condición y las personas que la apoyan, la canadiense comparte sus esperanzas y su deseo de volver a los escenarios.

La artista canadiense explica que deberá enfrentarse de por vida a esta enfermedad, pero mantiene la esperanza de que la investigación eventualmente encuentre una cura. En las páginas de la edición francesa de Vogue, la intérprete de "My Heart Will Go On" detalla la rutina que sigue para intentar mitigar los efectos de su enfermedad. "Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora, dejando de cuestionarme".

Reconoce la intérprete que se preguntó muchas veces por qué le había pasado esto a ella. "Empecé diciéndome a mí misma: ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida" asegura, añadiendo que su opción es seguir adelante y encontrar la mejor versión de sí misma. Una de las cosas que la ayuda y acompaña en este camino es su familia, además de que cuenta afortunadamente con buenos médicos. Una inyección de energía como asegura. "Tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá".

Intenta vivir el día a día sin pensar demasiado, aunque no le resulta fácil. "Es moralmente difícil vivir el día a día. Es difícil, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más difícil. Mañana será otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es el querer. Es la pasión. Este es el sueño. Es determinación" añade. La artista reafirma dos puntos clave: su determinación de centrarse en el presente y su sensación de fortaleza para continuar avanzando. Esta declaración de intenciones proviene de una artista que tuvo que alejarse de la vida pública después de su diagnóstico.

Desde entonces, apenas se han difundido imágenes suyas. Asistió a algunos partidos de hockey con sus hijos y también hizo una aparición sorpresa en los Premios Grammy 2024. Además, grabó un documental sobre su enfermedad para Amazon Prime Video, donde examina los desafíos que enfrenta debido a esta condición. Desde que se dio a conocer su enfermedad, sus hijos René Charles, Eddie y Nelson, nacidos de su unión con el recordado músico René Angélil, quien falleció en 2016 a los 73 años debido a un cáncer, han estado a su lado, al igual que las hermanas de la intérprete, quienes han informado sobre la evolución de su salud.

La batalla de la artista canadiense ante esta condición será abordada en el documental I am: Céline Dion. Será distribuido a nivel mundial por Prime Video y dirigido por Irene Taylor, una documentalista nominada al premio Oscar por su trabajo en The Final Inch.

Según el comunicado de la producción, este documental se presenta como una "carta de amor emocional, enérgica y poética a la música".

“Estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí. El de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina”, describió Céline Dion sobre el trabajo.

“Mientras continúo el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que extraño poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para tratar de visibilizar esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, completó.

