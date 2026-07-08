Wen y Gianluz dan un recital para presentar en vivo su álbum debut, 'Principios'

Más que un dúo, Wen y Gianluz es una unidad de dos caras. La apuesta apunta a la totalidad: detrás del disco una serie de conceptos trabajados verso a verso y detrás de las canciones un universo cinematográfico pensado desde la excelencia y una sofisticada mirada, que no le tiene a la megalomanía y planea pisar fuerte en la escena.

El duo Wen y Gianluz crearon con Principios un disco conceptual

Con su primer álbum de estudio bajo el brazo, titulado Principios, Wen y Gianluz se preparan para su gran presentación oficial en agosto próximo en el porteño Teatro Empire, prometiendo una velada que trasladará su ecléctico universo sonoro y visual al calor del espectáculo en vivo. PERFIL dialogó con los artistas de cara al evento que, entre la teatralidad y la música, promete ser un acontecimiento.

—¿Es un disco conceptual?

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Gianluz: Sí, no creo que haya sido la búsqueda, pero después más en la conformación de la obra final creo que se vuelve bastante conceptual. Se vuelve un concepto.

Dos propuestas estéticas con las que Wen y Gianluz presentan su primer álbum, Principios.

—¿Por qué se titula "Principios"?

Wen: Son dos razones: primero porque es nuestro primer disco y son nuestros comienzos, nuestros principios. Reúne desde nuestra primer, primer, primer canción hasta la última. Y después también por los principios, por nuestros valores, por poner voz a lo que nosotros creemos y recuperar el origen de la canción.

¿Qué es el arte conceptual?

—En el disco hay muchos géneros y ritmos, ¿por qué?

Gi: Porque nos encantan todos los géneros y ritmos.Y porque amamos la música más allá de los géneros. No somos de esas personas que dice "me gusta todo menos este género", no. Creemos que en todos los géneros puede haber arte. Todo puede ser inspiración y alimento.

W: Creemos que no somos una sola cosa, sino que somos una conjunción de un montón de cosas, de un montón de épocas, de un montón de música escuchada, de un montón de libros leídos. Y siento que el disco expresa muchas de esas capas.

"Lo audiovisual es muy importante para nosotros", dicen Wen y Gianluz a PERFIL.

Principios juega mucho con los matices de un mundo en apariencia binario. Naturaleza y urbanidad se tensan en un mundo regido por la observación. Porque Principios es todo enunciación: un lenguaje pulido con paciencia y originalidad. Consolidada la mirada tan particular del mundo, el universo de Wen y Gianluz se le presenta a quien escucha como un tratado ético, al interior de una cosmogonía convincente, de tan poética. La palabra y la música se vinculan con una convicción expresada en cada sílaba, en cada armonización. Pero el complemento de la imagen es una clave de lectura, una interpretación que los enunciadores de este tratado ético-poético ofrecen, para asegurar un mayor disfrute. Y una mejor ensoñación.

Rock argentinos: momentos clave.

—¿Por qué le dieron ese lugar tan importante a lo audiovisual?

W: Le damos como mucha importancia a lo audiovisual. Nos conocimos filmando, entonces ya desde el origen de nuestra relación lo audiovisual está como muy instalado. Nos gusta mucho la ficción, nos gusta mucho el teatro, el cine... Somos muy visuales. Los videos nacen sin querer. Desde que pensamos una canción y una melodía, ya la imagen baja junto con la canción. Además es como darle cuerpo a lo invisible. "Y también a la fantasía", acota Gianluz.

Wen y Gianluz a PERFIL: "Creemos en todos los géneros que puede haber en el arte".

G: — Sí, nos gustan mucho los cuentos, las ficciones y el poder llevarlo a imagen. Y también ambos fuimos criados en ámbitos naturales. La mitad de nuestros videos están hechos en la Patagonia, en el bosque, en el lago, donde hemos pasado nuestras infancias y adultez soñando, imaginando, creando. Y algo de poder consolidar eso y armar una pieza que acompañe a la música para nosotros es una bendición. O sea, yo pienso en los nietos de alguien viendo ese material y que eso quede ahí grabado como una cosa medio atemporal.

PF/ei