Eduardo Costantini apuesta otra vez al amor con una novia modelo

por Agustín Jamele

Esta semana, el empresario Eduardo Costantini sorprendió con una imagen que subió a sus redes sociales. En la misma se lo veía abrazado a una joven con una frase por debajo que decía: “Elina y yo”. Si bien no dio más información al respecto, habría elegido ese medio con el objetivo de presentar a su nueva pareja, Elina Fernández Fantacci, con quien mantendría una relación reciente luego de separarse de su última novia, Estefanía Daneri, a fines de 2018.

Nacida en Santa Rosa, provincia de Mendoza, Fantacci tiene 28 años y es modelo. Por el momento, la pareja se mantiene lejos de los medios aunque de a poco comienza a mostrar pequeños momentos de su vida cotidiana. Por ejemplo, ella publicó una imagen el viernes por la noche donde se ve una famosa escultura de Robert Indiana que el empresario tiene en su propiedad. La misma forma la palabra love, amor en inglés, y ella agregó: “Por siempre tu y yo”. Luego dio a conocer otra foto donde se ve la obra de Margarita Paksa, un cartel de neón con la frase “Es tarde vuela”, que hasta hace unos años se exhibía en el Museo de Arte Latinoamericano del cual él es titular.

Según pudo saber PERFIL a través de personas cercanas a ella, la modelo comenzó a trabajar en esa industria a los 14 en desfiles juveniles. A los 16 empezó a viajar a distintos países de Latinoamérica para hacer campañas y, finalmente, a los 19 se instaló en Buenos Aires definitivamente. “Es una chica muy trabajadora y profesional. Nunca se queja o tiene problemas sino todo lo contrario. Siempre está bien predispuesta y es amable con todos”, explicó una persona que realiza sesiones de fotografía con ella desde hace varios años.

De todas formas, no siempre tuvo suerte con el modelaje. Al dejar Mendoza y mudarse, tuvo que pedir otros empleos para poder mantenerse. Fue recepcionista durante un tiempo y vivió en una residencia de monjas para ahorrar dinero. “El trabajo es mi motor. No imagino la vida de otro modo”, contó en una entrevista con el medio InMendoza. Y en relación con el modelaje, agregó: “Esta profesión no es fácil. Yo soy una guerrera. Pase lo que pase, sigo en busca de nuevas metas, me reinvento y me preparo y esfuerzo para cumplir mis sueños”.

Además del modelaje, Elina muestra interés por la televisión y el cine. En cuanto a la pantalla chica, está presente en varios programas de moda mientras que ya tuvo su debut en pantalla grande con un papel en la película El último Elvis, de Armando Bo. “Hoy la modelo no es lo que era en los años 90; hoy todo pasa por la pantalla, y para eso me estoy preparando”, aseguró.

Por último, al igual que Costantini, tiene deseos de emprender. “Me encantaría tener mi propia fábrica de telas. Pero lo haría en otro país porque acá es imposible invertir en eso, lamentablemente”, reveló quien en los últimos días comenzó a mostrar su cercanía al empresario.