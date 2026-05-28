La condena contra Kenneth Iwamasa cerró uno de los capítulos más sensibles y mediáticos del caso por la muerte de Matthew Perry, el actor que alcanzó fama mundial por interpretar a Chandler Bing en Friends. El hombre de 60 años, asistente personal del actor, fue sentenciado por la Justicia federal estadounidense a tres años y cinco meses de prisión por su participación en el suministro ilegal de ketamina que derivó en el fallecimiento de la estrella televisiva.

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Durante años, Iwamasa no fue una figura pública. Sin embargo, su nombre pasó al centro de la escena judicial tras revelarse que había sido mucho más que un empleado doméstico o un asistente administrativo dentro del entorno de Perry.

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Quién es Kenneth Iwamasa y cuál era su vínculo con Matthew Perry

Kenneth Iwamasa trabajaba como asistente personal y cuidador cercano de Matthew Perry. Según documentos judiciales y reconstrucciones del caso difundidas por medios estadounidenses y agencias internacionales, Perry lo había contratado en 2022 para vivir dentro de su residencia en Los Ángeles, con un salario anual cercano a los 150.000 dólares.

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Su rol excedía las tareas habituales de un asistente. Administraba aspectos de la rutina diaria del actor, permanecía junto a él gran parte del tiempo y tenía acceso directo a su intimidad, especialmente durante los períodos en los que Perry continuaba lidiando con sus problemas de salud mental y su larga batalla contra las adicciones.

Para la familia del actor, esa cercanía implicaba una enorme responsabilidad. De hecho, sus allegados sostenían que Iwamasa debía ayudar a Perry a mantenerse sobrio y protegido.

El hombre que admitió haber inyectado ketamina al actor de Friends

La investigación judicial determinó que Iwamasa participó activamente en el acceso irregular de Perry a la ketamina, un anestésico utilizado en medicina y también empleado en ciertos tratamientos experimentales o no convencionales para la depresión.

Matthew Perry recibía inicialmente ketamina bajo supervisión médica legal. Pero, según la investigación, con el paso del tiempo buscó obtener dosis mayores a las autorizadas por su médico habitual.

Fue allí donde comenzó el circuito ilegal. De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad, Kenneth Iwamasa compró ketamina por fuera del sistema médico formal, incluyendo adquisiciones vinculadas al médico Salvador Plasencia y a otros intermediarios involucrados en la causa.

Los fiscales sostuvieron que Plasencia incluso le enseñó al asistente cómo administrar las inyecciones. Los documentos judiciales indican que, en los últimos días de vida del actor, Iwamasa llegó a inyectarle ketamina varias veces por día.

Qué ocurrió el día de la muerte de Matthew Perry

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Tenía 54 años. Kenneth Iwamasa fue quien encontró el cuerpo.

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía estadounidense, el asistente le había administrado dosis de ketamina al actor pocas horas antes del fallecimiento. Después se retiró temporalmente de la residencia para realizar diligencias personales y, al regresar, halló a Perry sin vida.

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La autopsia concluyó que la causa principal de muerte fue la ketamina, mientras que el ahogamiento fue considerado un factor secundario. La noticia conmocionó a millones de seguidores de Friends alrededor del mundo y volvió a poner bajo la lupa la relación entre celebridad, salud mental, dependencia química y acceso a medicamentos.

De encubridor a testigo clave en la investigación

Otro elemento determinante en la historia judicial de Kenneth Iwamasa fue su cambio de postura ante las autoridades. En las primeras etapas de la investigación, admitió haber omitido información ante la policía y no revelar el uso real de ketamina entre los medicamentos consumidos por Perry. Sin embargo, el panorama cambió cuando las autoridades profundizaron la pesquisa y ejecutaron allanamientos meses después de la muerte del actor.

Iwamasa terminó convirtiéndose en el primer implicado en declararse culpable y pasó a ser un testigo central para los fiscales federales en la reconstrucción de la red de suministro de drogas alrededor de Perry. Su cooperación resultó clave para avanzar contra otros acusados.

La causa judicial no se limitó únicamente al asistente del actor. La investigación derivó en condenas y procesos contra varias personas vinculadas al acceso ilegal a ketamina. Entre ellas figuraron el médico Salvador Plasencia, el intermediario Erik Fleming y la traficante Jasveen Sangha, conocida en la causa mediáticamente como “la Reina de la Ketamina”.

Los fiscales describieron un entramado donde médicos, proveedores y distribuidores aprovecharon la vulnerabilidad de una figura pública con antecedentes de adicción.

Las declaraciones de los familiares del actor reflejaron la dimensión emocional del caso. En escritos enviados al tribunal, la madre de Perry, Suzanne Morrison, expresó una profunda sensación de traición hacia el asistente, a quien consideraban una persona de confianza.

Según sus palabras, Kenneth Iwamasa no solo era un empleado: era alguien en quien la familia había depositado la misión de acompañar al actor en su lucha contra la dependencia. La condena, sin embargo, no cerró completamente las heridas alrededor de una de las muertes más impactantes del espectáculo estadounidense reciente.

LV / EM