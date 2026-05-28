Tiene 24 años, terminó Harvard y está destinada al trono: quién es Isabel de Bélgica

La princesa Isabel de Bélgica, heredera al trono del país europeo, acaba de sumar un nuevo capítulo a una trayectoria poco habitual incluso dentro de las monarquías contemporáneas. La joven royal finalizó su máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, consolidando un perfil marcado por la formación académica, la disciplina institucional y la proyección internacional.

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Con apenas 24 años, la hija mayor del rey Felipe de Bélgica y la reina Matilde ya es considerada por medios belgas como la heredera con el currículo académico más sólido en la historia de la monarquía del país.

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La graduación se realizó en el campus de Harvard, en Estados Unidos, en una ceremonia multitudinaria que reunió a miles de estudiantes y familiares. Isabel recibió su diploma en la prestigiosa Kennedy School of Government, donde cursó durante los últimos dos años el programa de Public Policy, orientado a liderazgo, gestión pública, economía, gobernanza y relaciones internacionales.

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El diploma obtenido en Harvard se convirtió en el cuarto gran título académico de la futura reina y completó un itinerario educativo cuidadosamente diseñado para prepararla para su eventual rol institucional.

De Oxford a Harvard: la formación académica de la futura reina de Bélgica

Antes de instalarse en Estados Unidos, Isabel cursó estudios en el Lincoln College de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, donde se graduó en Historia y Política en 2024. Esa etapa universitaria consolidó su formación en análisis político, historia internacional y estructuras de gobierno.

Su recorrido académico, sin embargo, comenzó mucho antes. En 2020 obtuvo el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College, en Gales, una institución conocida por formar alumnos de perfil global y multicultural, entre ellos integrantes de distintas familias reales europeas.

Tras finalizar esa etapa, la princesa completó además un año de ciencias sociales y formación militar en la Real Escuela Militar de Bélgica, una experiencia poco frecuente entre figuras de la realeza contemporánea y que reforzó su preparación institucional y de liderazgo.

Ese extenso camino educativo llevó a la radiotelevisión pública belga RTBF a definirla como la heredera con la mayor formación académica de la historia de Bélgica, un dato que alimentó aún más el interés público en torno a su figura.

Quién es Isabel de Bélgica y cuándo podría convertirse en reina

Nacida el 25 de octubre de 2001 en Bruselas, Isabel —cuyo nombre completo es Elisabeth Thérèse Marie Hélène— ocupa el primer lugar en la línea sucesoria de la corona belga y está destinada a convertirse, en el futuro, en la primera reina reinante de Bélgica.

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Su posición como heredera responde a la reforma sucesoria implementada en el país en 1991, que estableció la primogenitura absoluta, permitiendo que el primer hijo del monarca herede el trono independientemente de su género.

La princesa suele mantener una presencia pública cuidadosamente controlada, combinando actividades oficiales, compromisos institucionales y apariciones vinculadas a causas sociales, educación y juventud. Aun así, su popularidad creció en los últimos años, especialmente entre las nuevas generaciones europeas interesadas en las casas reales.

Según reportes de medios belgas, tras completar su experiencia en Harvard, Isabel podría tomarse un año sabático antes de iniciar una nueva etapa profesional o institucional. Entre los planes mencionados aparece incluso la posibilidad de realizar una travesía del Atlántico en velero.

Mientras tanto, la atención pública también recae sobre el resto de la familia real. Detrás de Isabel en la línea sucesoria, aparece su hermano, el príncipe Gabriel, de 21 años, actualmente vinculado a la formación militar. Luego siguen el príncipe Emmanuel, interesado en el deporte y la música, y la princesa Éléonore, que finaliza sus estudios escolares en Bruselas.