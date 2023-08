El fin de The Weeknd: el anuncio de Abel Tesfaye antes de su shows en Argentina

El esperado retorno de The Weeknd a tierras argentinas se encuentra cerca. Las fechas reservadas para sus espectáculos en el Estadio River Plate los días 18 y 19 de octubre, indudablemente, se erigirán como hitos musicales fundamentales de este año.

Furor y preventa agotada: cómo conseguir las últimas entradas para The Weeknd

Detrás del proyecto The Weeknd se halla el talentoso Abel Tesfaye, quien comenzó a adoptar este nombre en sus redes y plataformas. Tesfaye dio a conocer que se avecina un nuevo capítulo en su carrera, un capítulo que conlleva la conclusión de la era The Weeknd.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd”, admitió, reconociendo que necesita “mudar la piel y renacer”. Aclaró que seguirá haciendo música, pero de otro modo, tal vez como Abel Tesfaye. También anunció que dejará de realizar colaboraciones con otros artistas, lo que es definitivamente el fin de una era.

The Weeknd en Argentina

En cuanto a sus próximas actuaciones en Argentina, los conciertos en el Estadio River Plate los días 18 y 19 de octubre servirán como doble propósito: presentar sus dos más recientes trabajos discográficos, "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2022), y también ofrecer una despedida a sus admiradores argentinos de esta etapa de su carrera.

La séptima gira de conciertos de Abel Tesfaye fue una sucesión constante de éxitos, superando los 350 millones de dólares en ventas. Esto prueba que dondequiera que vaya, el músico cuenta con una base de fanáticos considerable que espera su actuación. El primer tramo de la gira lo llevó por diversas ciudades de Estados Unidos, para después extenderse a varias naciones europeas y batir récords de asistencia en Londres.

Los espectáculos que forman parte de esta gira fueron elogiados por su carácter conceptual y teatral. La crítica especializada ha descrito esta experiencia como "un viaje espectacular por el pop postapocalíptico".

Su debut y singular actuación en suelo argentino tuvo lugar durante el Lollapalooza Argentina 2017, en un momento en que el cantante lanzaba su exitoso álbum "Starboy". En esa ocasión, ascendió al escenario para regalar a sus seguidores interpretaciones memorables como "Earned It", el emblemático éxito de la saga "Cincuenta Sombras de Grey", junto con "Can't Feel My Face" y "I Feel It Coming".

