Después de las noticias sobre la salud del rey Carlos III y la discreción en torno a la recuperación de Kate Middleton tras su cirugía abdominal, ahora el foco de atención de la realeza británica está en la controversia desatada por una foto retocada compartida por la princesa de Gales en el Día de la Madre en el Reino Unido. Mientras se discute qué programa de edición de fotos utilizó la esposa de Guillermo de Inglaterra, surge otro nombre vinculado a la familia real británica: Charles Spencer, hermano de Lady Di.

Charles Spencer publicó una foto inédita de su infancia junto a Lady Di y su madre

El conde Spencer vuelve a ser noticia con el lanzamiento de su autobiografía "A Very Private School", donde revela historias desconocidas sobre su difícil infancia. Sus memorias se centran en su época en el elitista internado Maidwell Hall, donde, según su relato, sufrió abusos sexuales y físicos a los 11 años por parte del personal del centro, según informan medios británicos.

El relato de los abusos que vivió el hermano de Lady Di

Una de las trabajadoras del internado, una joven de 20 años, fue la que más lo afectó y causó sufrimiento. "El control que esta mujer ejercía sobre los niños era total, ya que ansiábamos calidez femenina y desesperábamos por su afecto", describe el conde. "El impacto de lo que me hizo fue profundo e inmediato, despertando en mí deseos que no correspondían a mi edad", añade.

El hermano de Lady Di detalla, además, algún episodio concreto de abusos. "Una noche, mientras nos besábamos, ella metió la mano debajo de mi pijama y pasó sus dedos trazando círculos por mi estómago hasta posarse en lo poco que un niño de 11 años puede reunir". Y añade: "La primera vez que me tocó allí, puso mi mano sobre sus pechos y pude sentir los latidos de su corazón debajo. Después, tiró con fuerza de mi brazo y empujó mi mano hacia abajo, debajo del elástico de su ropa interior. No tenía idea de lo que debía hacer. Finalmente, me tomó de la muñeca y movió mi mano para su placer".

Charles Spencer también detalla las brutales y "sádicas" palizas que les propinaba el director del internado, John Porch, y cómo la trabajadora del centro que abusaba de los niños establecía una especie de competición entre ellos. "Parecía existir una jerarquía no oficial entre sus víctimas. Descubrimos, después de hablar entre nosotros, que ella elegía a un chico cada trimestre para compartir su cama".

A punto de cumplir 60 años, el conde Spencer reflexiona sobre toda su vida y considera que lo que vivió en Maidwell Hall fue un trauma del que tuvo que aprender a lidiar con la ayuda de profesionales. "Durante la terapia comencé a abordar el impacto que Maidwell tuvo en mí durante toda mi vida. Me di cuenta finalmente de la magnitud del daño causado. Al observar los fracasos de mi primer y segundo matrimonio, aprendí al principio de la terapia que haber sido enviado a un internado a los 8 años de edad supuso que no entendiera casi nada acerca de cómo se aborda la intimidad en las relaciones. Es una consecuencia casi inevitable del trauma. Por supuesto, es fácil buscar razones por las que las cosas no han funcionado pero estoy seguro de que algunas cosas murieron dentro de mí entre los 8 y los 13 años. La inocencia, la confianza, la alegría: todo fue pisoteado y disminuido en ese pequeño mundo anticuado, esnob y vicioso que la alta sociedad inglesa construyó y respaldó".

JCCL CP