El diseñador español Paco Rabanne, que murió a los 88 años después de una extensa y excéntrica carrera, conmocionó al mundo de la moda con sus looks de pasarela atrevidos e imposibles de llevar en la década de 1960. Pero también, convencido místico, sorprendió por sus creencias y declaraciones proféticas.

Rabanne, cuyo nombre real era Francisco Rabaneda y Cuervo, utilizó metal, plástico y papel para crear sus diseños de la era espacial, lo que llevó a que Coco Chanel lo tachara de "el trabajador del metal".

Pero pesar de que encarnó una de las más novedosas rupturas de estilo y materiales en la moda, nunca se sintió realmente cómodo solamente en ese mundo. De hecho, el New York Times lo describió acertadamente en 2002 como "futurista, modisto, místico, loco, dadaísta, escultor, arquitecto, astrólogo, perfumista, artista y profeta".

Como explicó Rabanne en uno de sus libros, crecer durante la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo convirtió en un adulto siendo niño. "Soy médium desde los 7 años. Juego con el tiempo y el espacio, es muy fácil para mí. Escapé de mi cuerpo por primera vez a los 7 años", dijo.

"Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés", explicaba en una entrevista en 2005.

"Siempre he tenido la impresión de ser un acelerador del tiempo", escribió en un estilo típicamente enigmático en 2016. "De ir tan lejos como sea razonable para el tiempo de uno y no caer en el placer morboso de las cosas conocidas, que veo como decadencia".

El diseñador, que rara vez fue visto en público después de retirarse en 1999, fue apodado 'Wacko Paco' y afirmó haber reencarnado una multitud de veces. Aseguró que en una de sus vidas fue una prostituta parisina durante el reinado de Luis XV y, miles de años antes, el sacerdote egipcio que asesinó al faraón Tutankamón.

Rabanne aseguró que, en realidad, tenía 78.000 años, afirmó que se había encontrado con Dios en múltiples ocasiones, que había sido visitado por extraterrestres y que había mantenido relaciones sexuales nada más, y nada menos, que con el planeta Tierra.

Adepto al esoterismo, predijo en un libro en 1999 que París sería destruida ese mismo año cuando la estación espacial rusa Mir se estrellara contra la Tierra, apoyándose en una lectura muy personal de las profecías de Nostradamus.

A raíz de aquel libro ("Le Feu du Ciel" - "Fuego del cielo"), el diseñador fue ridiculizado en los medios como "un bicho raro que se ha caído de cabeza", "un loco" y un " payaso en busca de publicidad".

Pero Rabanne dijo que recibió 200 cartas agradeciéndole la advertencia anticipada de la inminente desaparición de París. "Ahora sé que me pusieron en la Tierra para hacer eso", dijo.

"Tuve las agallas para escribir este libro, aunque sabía que me insultarían y se reirían de mí", recordó. "La Virgen María me dijo que debía seguir hablando y que ella me protegería".

ds