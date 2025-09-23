El artículo publicado por el periódico The New York Times, titulado “El padre de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil”, reveló este martes que el emprendedor Errol Musk, padre del multimillonario sudafricano, habría ejercido conductas inapropiadas con cinco de sus propios hijos e hijastros menores desde 1993. A partir de estas graves acusaciones, según el periódico, las denuncias generaron la ruptura definitiva de la relación cercana entre el magnate y su progenitor, a quien raramente menciona, y llevaron al dueño de X y de SpaceX a intervenir activamente en los vínculos familiares de su progenitor con otros familiares cercanos.

Según las investigaciones policiales, las acusaciones registradas en Sudáfrica y California se basan en documentos judiciales, cartas personales, correos electrónicos y entrevistas a familiares y trabajadores sociales. Aunque ninguna derivó en una condena formal, Errol mantiene un "fuerte control sobre gran parte de la familia”.

A juicio de las periodistas que firman la investigación, estas acusaciones “enriedan a Elon Musk en una dolorosa saga multigeneracional de tres décadas que aún lo acecha”. Esto mantuvo al magnate de 54 años ligado al territorio sudafricano, donde reside su padre, incluso mientras construía su imperio empresarial en Estados Unidos y participaba como donante en campañas políticas, incluida la que devolvió al presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Elon Musk y sus hermanos atraviesan una compleja saga familiar marcada por acusaciones graves contra su padre, hechos que generaron tensiones profundas y mantenido conflictos que se prolongan por más de tres décadas.

El primer caso documentado se remonta a 1993, cuando la hijastra de cuatro años aseguró a sus familiares cercanos que su padrastro la había tocado en la casa familiar, y una década después, según The New York Times, la misma afirmó que “lo sorprendió oliendo su ropa interior sucia”. Con el paso del tiempo, ella sufrió serias adicciones, mientras que su madre, que se casó dos veces con Errol, enfrentó graves dificultades de salud mental. A su vez, se registraron otros casos tanto en Sudáfrica como en California, involucrando a dos hijas y un hijastro. En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron por la denuncia de otro hijo de cinco años.

Según allegados, estos hechos motivaron múltiples solicitudes de ayuda al multimillonario sudafricano: “Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a diario a estos niños”, escribió uno de ellos en una carta a la que tuvo acceso el Times. En una entrevista de 2017 con Rolling Stone, Musk declaró que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables” y lo definió como “una persona terrible”.

Años después, la situación se complicó cuando se descubrió que la hijastra que denunció los hechos en los noventa había dado a luz a un hijo de Errol Musk. En la biografía autorizada publicada en 2023 por Walter Isaacson, el padre del magnate justificó el hecho diciendo: “Éramos dos personas solitarias y perdidas. Una cosa llevó a la otra; puedes llamarlo un plan divino o un plan de la naturaleza”. Según Isaacson, Elon y sus hermanos se sintieron “asqueados y furiosos” al conocerlo.

Qué declaró Errol Musk sobre las denuncias que lo involucran con su familia

El empresario Errol Musk, de 79 años, aseguró que las acusaciones de The New York Times fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero, incitando a los niños “a decir mentiras”, y las calificó como “absurdas” y “falsas”, reafirmando su negativa frente a estas. Sostuvo además que mantiene una relación cercana con su hijo mayor, destacando los lazos que los unen a pesar de las tensiones familiares y aseguró que no fue condenado por ningún delito.

A lo largo del tiempo, su hijo Elon Musk declaró en 2017 que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”, subrayando la gravedad de su comportamiento según su perspectiva. En la biografía autorizada publicada en 2023, el magnate confirmó que actualmente no mantiene comunicación con él, dejando en claro la distancia que existe entre ambos.

