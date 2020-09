La emotiva carta que Bill Gates escribió por la muerte de su padre

A los 94 años, murió Willian Gates, el padre del famoso Bill Gates. Fue el propio empresario quien dio la noticia. Y también escribió una emotiva carta de despedida que publicó en el sitio de la Fundación Bill y Melinda Gates.

EL POR QUE FUE UNA MUERTE ANUNCIADA

“Mi papá falleció en paz ayer en casa, rodeado de su familia. Lo extrañaremos más de lo que podemos expresar en este momento. Sentimos dolor pero también gratitud. La muerte de mi padre no fue inesperada, tenía 94 años y su salud había empeorado, por lo que todos tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre la suerte que tenemos de haber tenido a este hombre increíble en nuestras vidas durante tantos años. Y no estamos solos en estos sentimientos. La sabiduría, la generosidad, la empatía y la humildad de mi padre tuvieron una gran influencia en las personas de todo el mundo. Mis hermanas, Kristi y Libby, y yo tenemos mucha suerte de haber sido criados por nuestra madre y nuestro padre. Nos animaron constantemente y siempre fueron pacientes con nosotros. Sabía que su amor y apoyo eran incondicionales, incluso cuando nos enfrentamos (con mi padre) en la adolescencia. Estoy seguro de que esa es una de las razones por las que me sentí seguro tomando grandes riesgos cuando era joven; como dejar la universidad para comenzar Microsoft con Paul Allen. Sabía que estarían de mi lado incluso si fallaba.”

Los Gates, Bill padre, abogado; y Bill hijo, cofundador de Microsoft y uno de los más ricos del mundo.

LOS DESAFIOS QUE LE IMPUSO SU PADRE A GATES

“A medida que fui creciendo, pude apreciar la influencia silenciosa de mi padre en casi todo lo que he hecho en la vida. En los primeros años de Microsoft, conté con él en momentos clave para buscar su asesoramiento legal. (Por cierto, mi papá jugó un papel similar para Howard Schultz de Starbucks, ayudándolo en un momento clave de su vida empresarial. Sospecho que hay muchos otros que tienen historias como la mía). Mi papá también tuvo una profunda influencia en mi impulso. Cuando yo era niño, él no era soberbio ni dominante y, sin embargo, nunca dejaba que sólo hiciera cosas en las que era bueno, y siempre me empujaba a probar cosas que odiaba o que pensaba que no podía hacer (nadar y fútbol, ​​por ejemplo). Y modeló una ética de trabajo asombrosa. Fue uno de los abogados más trabajadores y más respetados de Seattle, así como un líder cívico importante en nuestra región.”

POR QUE NO USABA SU NOMBRE COMPLETO

“La influencia de mi padre en nuestra filantropía fue igualmente grande. A lo largo de mi infancia, él y mi madre me enseñaron con el ejemplo cómo era la generosidad en la forma en que usaban su tiempo y recursos. Una noche de la década de 1990, antes de que comenzáramos nuestra fundación, mi mujer Melinda, papá y yo, estábamos esperando para entrar al cine. Melinda y yo hablábamos de cómo habíamos recibido más solicitudes de donaciones. Y papá simplemente dijo: ’Quizá pueda ayudar’. La Fundación Bill y Melinda Gates no sería lo que es hoy sin mi padre. Más que nadie, dio forma a los valores de la fundación. Fue colaborador, juicioso y serio sobre el aprendizaje. Era digno, pero odiaba todo lo que parecía pretencioso. (El nombre de pila de papá era William H. Gates II, pero nunca usó el "II", pensaba que sonaba soberbio).”

UNA INSPIRACION FUNDAMENTA PARA LA FILANTROPIA

“Era excelente para pararse, tomar distancia y ver el panorama general. Lloró cuando vio a la gente sufriendo en el mundo. Y no permitió que ninguno de nosotros olvidara que había personas detrás de las estrategias que estábamos discutiendo. Las personas que atravesaron las puertas de la Fundación Gates se sintieron honradas de trabajar con mi padre. Vio lo mejor en todos y los hizo sentir especiales. Trabajamos juntos en la fundación no tanto como padre e hijo, sino como amigos y colegas. Él y yo siempre habíamos querido hacer algo concreto juntos. Cuando empezamos a hacerlo a lo grande en la fundación, no teníamos ni idea de cuánto nos divertiríamos. Fuimos mucho más unidos sobre todo durante las más de dos décadas de trabajo juntos.”

UNA CARTA CON UN PALABRA QUE MARCO A BILL GATES

Finalmente, mi papá tuvo una influencia profundamente positiva en mis roles más importantes: esposo y padre. Cuando estoy en mi mejor momento, sé que es por lo que aprendí de mi padre sobre respetar a las mujeres, honrar la individualidad y guiar las decisiones de mis hijos con amor y respeto. Papá me escribió una carta cuando cumplí 50 años. Es una de mis posesiones más queridas. Con sus palabras, me animó a mantener la curiosidad. Escribió cosas muy conmovedoras sobre lo mucho que amaba ser padre para mis hermanas y para mí. “Hace tiempo", escribió, "les he advertido a vos y a otras personas sobre el uso excesivo del adjetivo ‘increíble’ aplicado a hechos que no lo eran. ‘Increíble’ es una palabra que tiene un gran significado y que debe usarse sólo ante cosas extraordinarias. Lo que quiero decirte es, simplemente, que la experiencia de ser tu padre ha sido ... increíble ”. Sé que no querría que yo usara en exceso esa palabra, pero no hay riesgo alguno de hacerlo ahora. La experiencia de ser hijo de Bill Gates fue increíble. La gente solía preguntarle a mi padre si era él verdadero Bill Gates. La verdad es que él era todo lo que intento ser. Lo extrañaré todos los días.”