Frédéric Merlin es el francés que abrió Shein en pleno París

Tiene 34 años y hasta hace unos días no era una cara fácilmente reconocible en el mundo de la moda francesa, aun cuando es dueño de una de las megatiendas que, en París, compite, por ejemplo, con las famosas Galerías Lafayette. Frédéric Merlin es el presidente de Société des Grands Magasins (Sociedad de Grandes Tiendas) y dueño de BHV (ex Bazar de l’Hotel de Ville), emblemática tienda ubicada en Le Marais, el barrio de moda de París.

Es precisamente en ese “shopping” donde el miércoles 4 de noviembre Shein pasó de la virtualidad al “universo físico”. Esto es, la poderosa firma china de venta de moda accesible online tiene en la capital mundial de la moda su primera tienda. Como parte del marketing del lanzamiento, Merlin colocó un anuncio gigante con la leyenda: “El afiche que no deberíamos haber hecho”, y una foto del empresario francés posando con Donald Tang, director ejecutivo de Shein.

Multicultural. La apertura de la primera tienda mundial de Shein generó protestas de representantes de las firmas francesas, quienes ven en la firma china un competidor por demás difícil. También hubo personas que fuera y dentro de la megatienda exhibieron carteles donde acusaban a la compañía de producir moda con trabajo esclavo. En ese marco se sumó una denuncia judicial –a los seis días de la apertura– que obligó a Shein, según anunció el gobierno francés, a retirar de su plataforma de comercio electrónico todos los productos señalados como ilícitos.

Apuesta. Según la revista francesa Gala, Frédéric Merlin fundó en 2018 la Société des Grands Magasins con su hermana Marilyne. El objetivo: dar nueva vida a los centros comerciales urbanos que están perdiendo impulso. En estos años, Merlin opera veinte grandes tiendas, incluido BHV, donde abrió la marca china. Según un comunicado reciente, este empresario señaló que su plan es llevar Shein a otras seis ciudades francesas: Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges,

Del cine a la moda. Por su parte, Shein se fundó en China en 2012 –con sede en Singapur–, y principalmente es conocida por vender ropa y accesorios a precios bajos y con un marketing muy agresivo. Su director ejecutivo Donald Tang tiene un pasado como productor de cine en Hollywood pero luego se retiró del rubro porque no le fue como esperaba. Según publica la agencia de noticias AFP, “Shein emplea a dieciséis mil personas en todo el mundo, y en 2022 facturó 23 mil millones de dólares. Con la apertura de las tiendas en Francia, la compañía dijo que creará doscientos empleos directos e indirectos.