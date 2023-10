Idris Elba reveló que estuvo en terapia durante un año debido a una 'adicción'

Idris Elba se encuentra inmerso en numerosos proyectos. En el último año, fue parte de producciones como "Luther: cae la noche," "Tyler Rake 2," y la serie "Secuestro en el aire." Incluso, dijo que "no" a algunos papeles, como el icónico James Bond, que declinó hace años debido a los comentarios racistas que surgieron en torno a esa posibilidad.

Sin embargo, en una entrevista en el podcast SmartLess, el actor británico expresó su frustración por cómo la idea se convirtió en un tema racial, lo cual consideró repugnante y desalentador.

También, en una reciente entrevista en el podcast "Changes with Annie Macmanus," reveló que está recibiendo terapia hace un año debido a patrones de comportamiento poco saludables relacionados precisamente con su obsesión por el trabajo.

“No es porque no me guste a mí mismo ni nada de eso, es solo porque tengo algunos hábitos poco saludables. Y trabajo en una industria en la que soy recompensado por esos hábitos poco saludables”, reconoció el intérprete.

“Es mucho. En mi terapia, he estado pensando mucho en cambiar”, admitió el autodenominado “adicto al trabajo”, para quien su amor por mantenerse ocupado con proyectos teniendo un impacto negativo en su bienestar.

“Nada que sea demasiado extremo es bueno, todo necesita equilibrio, pero soy recompensado masivamente por ser un adicto al trabajo en comparación con alguien que dice: ‘Espera, no voy a ver a mi familia durante seis meses’. En cambio, yo estoy ahí, machacándome y haciendo una nueva familia y luego dejándola”, compartió el actor, que actualmente está casado con su tercera esposa, la modelo de 29 años Sabrina Dhowre, con quien contrajo matrimonio en 2019.

Antes de su matrimonio actual, Idris Elba experimentó el compromiso marital por primera vez en 1999 con Kim Norgaard, con quien tuvo una hija, Isan, quien ahora tiene 21 años. Su segundo matrimonio resultó efímero, ya que en 2006 se casó brevemente con Sonya Hamlin pero la unión apenas sobrevivió unos pocos meses. Posteriormente, mantuvo una relación hasta principios de 2016 con Naiyana Garth, madre de su segundo hijo, Winston, de 9 años. En el podcast, Elba reflexionó sobre estos episodios y cómo tuvo que adaptarse, reconociendo que en ciertos momentos de su vida, priorizó su trabajo por encima de todo lo demás.

Elba defendió su firme propósito de encontrar actividades que lo ayuden a relajarse. El gran problema en su caso, según admitió, es que es el propio trabajo lo que le resulta relajante. “La cuestión es que las cosas que me relajan terminan siendo trabajo”, explicó,

“Mi estudio en mi casa, me encanta estar ahí. Abrir el portátil y decir, ‘No sé qué hacer hoy’ y saldrá esto o aquello. Y eso me pone eufórico y a la vez me relaja”, dijo.

Los trabajos de Idris Elba

A pesar de que la actuación se convirtió en su principal fuente de ingresos, Idris Elba, cuyo patrimonio se estima en 40 millones de dólares, también apostó a una carrera en el ámbito musical. Por otro lado, se desempeñó en el papel de DJ en varios eventos, incluyendo fiestas de celebridades. En 2006, lanzó un EP con cuatro pistas, seguido por otro en 2009 con seis pistas. Además, trabajó como productor colaborando con artistas de renombre como Jay-Z, K. o Mr. Hudson. En 2018, fundó su propio sello musical llamado 7Wallace.

Como rapero y músico, hizo colaboraciones con figuras destacadas de la industria musical como Madonna, Macklemore & Ryan Lewis, Taylor Swift y Jay Robinson. También participó en numerosos videos musicales de otros artistas, y en ocasiones, ha asumido la dirección de estos proyectos.

“Podría trabajar 10 días en una película, con secuencias bajo el agua conteniendo la respiración durante seis minutos, y volver y sentarme en mi estudio y sentirme relajado. Más que sentado en el sofá con la familia, lo cual es malo, ¿verdad?”, reveló el actor. “Esta es la parte en la que tengo que normalizar lo que me relaja, no puede ser todo trabajo”, agregó. De momento, identificó el problema, lo reconoció y buscó ayuda, que es una buena forma de empezar.

JCCL