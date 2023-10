El ex CEO de la reconocida marca de indumentaria Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, fue acusado de explotar jóvenes modelos con fines sexuales en fiestas que organizó en sus residencias de Nueva York y en hoteles de lujo en todo el mundo.

Así lo reveló la cadena británica BBC tras una investigación de tres años de duración, durante la cual consiguieron las declaraciones de 12 hombres que asistieron o participaron de la organización eventos que involucraban "actos sexuales" para Jeffries, ahora de 79 años, y su pareja, el británico Matthew Smith, de 60.

Ocho de los hombres entrevistados dijeron asistieron a los presuntos encuentros en hoteles de lujo de Londres, París o Venecia después de ser "reclutados por un intermediario". El encuentro más grande se habría celebrado en una villa privada de un hotel de cinco estrellas en 2011, para lo cual decenas de hombres fueron trasladados en avión a Marrakech.

Cuatro de los hombres supuestamente reclutados dijeron que fueron engañados sobre el propósito de los encuentros o que no les dijeron que esperaban tener sexo. Otros dijeron que entendían que los eventos involucrarían sexo, pero no exactamente lo que se esperaba de ellos.

Varios de los entrevistaron le confiaron a los periodistas de la BBC que se planteó la posibilidad de trabajar como modelo con Abercrombie & Fitch antes de encontrarse con Jeffries y Smith. Todos excepto uno dijeron que se sintieron perjudicados por la experiencia.

"Esto me robó cualquier gramo de inocencia que me quedaba. Me arruinó mentalmente"

Uno de los denunciantes, David Bradberry, que tenía 23 años en el momento en que habrían ocurrido los hechos, dijo que el reclutador -a quien la BBC llama James Jacobson- le dijo que que "a menos que le permitiera practicarme sexo oral, no me reuniría con Abercrombie & Fitch o Mike Jeffries".

"Me quedé paralizado", dijo. "Era como si estuviera vendiendo fama. Y el precio era el cumplimiento". Agregó que le habían hecho creer que "aquí es donde todo el mundo empieza" y que le pagaron 500 dólares y le dieron una tarjeta de regalo de A&F para comprar ropa cuando todo terminó. Agregó que el encuentro con Jeffries incluyó el uso de drogas.

"Mis veinte años estuvieron llenos de angustia y lucha, ansiedad y depresión", recordó Bradberry.

Otro modelo entrevistado, Barrett Pall, dijo que tenía 22 años cuando fue reclutado por un modelo de mayor edad que recibió un buen pago por recomendarlo para ser su "reemplazo" para "algún tipo de experiencia sexual" con Jeffries y su pareja.

Pall dijo que su reclutador le dijo que no tenía que hacer "nada que no quieras hacer", pero le aclaró que "cuanto más lejos llegues" más oportunidades profesionales tendría.

"Creo que esta experiencia me rompió", dijo el denunciante. "Creo que esto me robó cualquier gramo de inocencia que me quedaba. Me arruinó mentalmente. Pero puedo sentarme aquí y decirles que se aprovecharon de mí".

Otro de los denunciantes, un hombre heterosexual llamado Alex, dijo que era un modelo con problemas económicos y que fue reclutado por Jeffries como bailarín a los 20 años. Lo acusó de aprovecharse de jóvenes "un momento muy vulnerable de sus vidas". El ex CEO era el "capo", dijo. "Si no fuera por él, nada de esto habría existido".

El hombre dijo que fue obligado a practicar sexo oral al reclutador y que luego se quedó dormido. "Cuando analizo las cosas, creo que hay una muy buena posibilidad de que haya sido drogado y violado. Probablemente nunca, nunca sabré con seguridad la respuesta de lo que pasó", dijo.

Reclutadores bien pagados, promesas de trabajo y acuerdos de confidencialidad

Otras acusaciones hechas contra Jeffries en el programa dicen que los "reclutadores" recibían entre 500 y 1.000 dólares por cada joven, que se contrató a un "peluquero" para afeitar el vello corporal de los hombres que asistieron —una experiencia que algunos describieron como "deshumanizante"—.

Se dice que todos los asistentes debían firmar acuerdos de confidencialidad, aunque tenían "poco tiempo para leerlo y no se les permitió conservar copias". A todos los jóvenes se les dijo que serían demandados si hablaban sobre lo ocurrido.

Entre tanto, el personal doméstico que trabajaba en la antigua casa de Jeffries en el Reino Unido dijo a la BBC que se les ordenaba abandonar las instalaciones todos los sábados por la tarde durante varios años, lo que llevó a algunos a creer que algo extraño estaba sucediendo.

Un pequeño grupo del asistentes personal de Jeffries, que vestían uniformes con el logo de A&F, supervisaba a los jóvenes, incluso durante los actos sexuales, y una vez concluido le encuentro les entregaban el dinero.

Mike Jeffries, el "peor CEO": "No quiero que cualquiera vista nuestra marca"

Mike Jeffries fue director ejecutivo de la marca de ropa para jóvenes durante dos décadas, desde 1992 hasta su renuncia en 2014, y la BBC lo presentó como el hombre que se encargó de convertir "una cadena minorista en quiebra en un imperio multimillonario y el epítome de lo cool".

Años después se lo acusó a haber establecido un sistema discriminatorio, que consistía en imponer a la marca como algo que solo "los chicos populares" utilizaban. Según la BBC, A&F vendía "atractivo sexual, con modelos masculinos sin camisa de muy buen gusto y carteles publicitarios provocativos".

En un documental recientemente emitido por Netflix (White Hot), uno de los entrevistado habló sobre el sistema discriminatorio diciendo que "la exclusión fue la raíz de su éxito". "Ellos no inventaron el mal. No inventaron la clase. Simplemente lo empacaron", reflexionó.

Los testimonios revelan que los modelos para las campañas y las personas contratadas para vender las prendas tenían que ser de una determinada manera. "Como manager había que contratar gente linda. Y para ellos la gente linda era alta, delgada y blanca", explica uno de los entrevistados.

Hablando del asunto, el propio Jeffries dijo en 2006: "Muchas personas no pertenecen [a nuestra ropa] y no pueden pertenecer. ¿Somos excluyentes? Absolutamente. Las personas atractivas atraen a otras personas atractivas, y queremos comercializar a personas atractivas y geniales. No vendemos a nadie más que a ellos".

En sus últimos al frente de la empresa, Jeffries recibió decenas de denuncias por discriminación y Abercrombie & Fitch perdió todo el prestigio que había logrado construir. En 2014, tras una estrepitosa caída de ingresos y después de que Bloomberg lo calificara como "el peor CEO del año", Jeffries renunció y se fue con un paquete de jubilación valorado en alrededor de US$ 25 millones.

Tras la renuncia, las acciones de la compañía subieron y Abercrombie & Fitch cambió su estilo: los jóvenes modelos musculosos y con poca ropa ya no son parte de sus campañas y la inclusividad es una parte importante de su estrategia de comunicación.

Dos exfiscales estadounidenses, que revisaron de forma independiente documentos y testimonios descubiertos por la BBC, abrieron una investigación para determinar si se deben presentar cargos por "tráfico sexual" contra Jeffries y su pareja, el británico Matthew Smith.

Según la ley estadounidense, el "tráfico sexual" incluye hacer que un adulto viaje a otro estado o país para tener relaciones sexuales a cambio de dinero mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción.

La compañía dijo a la BBC que estaba "horrorizada y disgustada" por el supuesto comportamiento de Jeffries y agregó que tiene "tolerancia cero ante el abuso, el acoso o la discriminación de cualquier tipo".

Un representante de Jeffries y Smith dijo que la pareja negaba haber actuado mal y dijo que los jóvenes asistieron a estos eventos "con los ojos bien abiertos".

