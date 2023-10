La ex primera ministra finlandesa Sanna Marin, que fue derrotada en las elecciones legislativas de abril y se retiró de su actividad política a principios de septiembre, parece estar cerca de dedicarse al mundo de los medios, del entretenimiento, el cine y la televisión después de firmar un contrato con la empresa de gestión de talentos Range Media Partners.

Range Media Partners, entre cuyos clientes se encuentran estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, Tom Hardy y Keira Knightley, dice en su sitio web que trabaja con un "equipo de líderes de renombre dentro de la industria para proporcionar artistas, directores, escritores, atletas profesionales y otros dentro de la industria del entretenimiento con servicios de gestión y representación de alta calidad".

Según la revista estadounidense Variety, la compañía ayudará a Sanna Marin a explorar oportunidades laborales en el mundo de los medios y el entretenimiento, incluidos la televisión, el cine, los podcast y o las representaciones de marcas.

Meses después de dejar su cargo, Sanna Marin realmente está disfrutando de su nueva libertad y este fin de semana fue fotografiada en el desfile que Victoria Beckham organizó en la Semana de la Moda de París este fin de semana, junto a personalidades como Anna Wintour, Kim Kardashian, Kris Jenner, Pamela Anderson, David Beckham y Eva Longoria.

Actualmente, Sanna Marin trabaja como "Consejera Estratégica" del Tony Blair Institute for Global Change, donde asesorará a países, gobiernos y líderes sobre cuestiones políticas como buena gobernanza, tecnología, clima e igualdad de género.

"Ella audaz y práctica, comprende el papel que puede desempeñar la tecnología como facilitadora de un Estado más eficiente y centrado en los ciudadanos, y aportará su experiencia a nuestra misión en más países de todo el mundo", dijo el exprimer ministro británico Tony Blair al anunciar la inclusión de la finlandesa en su organización sin fines de lucro.

El "ascenso de una cajera hasta la cumbre de Finlandia"

Nacida en una familia modesta, Marin creció cerca de Tampere "la roja", bastión industrial del país, del que más tarde sería alcaldesa. "Mis padres se divorciaron debido a los problemas de alcohol de mi padre cuando era pequeña", contó en su blog. Fue criada por su madre y su compañera sentimental, "en una familia arcoíris -de ingresos modestos-, que vivía en una vivienda de propiedad municipal".

Para financiar sus estudios, trabajó en un supermercado, algo que fue objeto de burlas. Después de su llegada al poder, el diario Iltalehti celebró "el notable ascenso de una cajera hasta la cumbre de Finlandia": había llegado a ser diputada a los 30 años y gracias a su talento en las discusiones y su elocuencia comenzó a despuntar un año más tarde.

La exdiputada socialdemócrata llegó al cargo de primera ministra de su país a fines de 2019 con 34 años, encabezando un gobierno de coalición que incluía a sus propios socialdemócratas, el partido centrista de Centro, la Liga Verde, la Alianza de Izquierda y el Partido Popular Sueco.

Era una de las líderes más jóvenes de Europa cuando asumió el cargo, fue elogiada por su firme discurso contra Rusia sobre la guerra en Ucrania y por su gestión de la exitosa solicitud de Finlandia para ingresar a la OTAN. Además ganó notoriedad durante la pandemia. "Sus recomendaciones fueron muy claras y supo apaciguar a la población dando la impresión de que el gobierno controlaba la situación", dijo Marko Junkkari, periodista político del diario Helsingin Sanomat.

La socialdemócrata también apareció en listas prestigiosas como "Las 25 mujeres más influyentes" del Financial Times, "Líderes de impacto" de Equality Now, "Time100 Next" de Time sobre los líderes más influyentes del mundo y "Los 100 más poderosos del mundo" de Forbes.

Pero pese a la popularidad alcanzada durante su mandato, el partido de Marin quedó apenas en tercera posición en las legislativas de abril, en las que su partido Socialdemócrata se vio superado por el Partido Coalición Nacional de centroderecha y el Partido Finlandés antiinmigración.

Un mandato exitoso pero repleto de escándalos

En un país que aprecia la discreción, la exprimera ministra, muy activa en las redes sociales, también fue conocida como "Sanna Party", apodo ácido que le dieron los tabloides locales.

En agosto de 2022 se disculpó después de que se publicara una foto que mostraba a dos mujeres besándose y posando en topless en la residencia oficial de verano del primer ministro. Las fotografías de ella bailando y cantando con amigos también provocaron un debate sobre el derecho de un primer ministro en ejercicio a festejar y tuvo que someterse a un test de drogas.

"Soy un ser humano. A veces también aspiro a la alegría, a la luz y al placer en medio de estos oscuros nubarrones", dijo al intentar acallar la polémica atizada por diarios del mundo entero, pero que le valió también numerosas declaraciones de apoyo que denunciaron un trato sexista, hipocresía y discriminación.

Marín también fue duramente criticada después de que la vieron en un club nocturno a altas horas de la madrugada, poco después de haber entrado en contacto con su ministro de Salud, que acababa de dar positivo de Covid y después fue sorprendida bailando con la influencer finlandesa Sabina Sarka en 2022, lo que generó otra ronda de fuertes críticas.

En mayo de este año, después de anunciar que abandonaba el liderazgo del partido socialdemócrata, descartó querer ocupar un puesto en el gobierno y se separó amistosamente con su entonces marido, Markus Raikkonen.

Semanas después, viajó con un grupo de amigos en lo que calificó como sus "verdaderas vacaciones de verano por primera vez en mucho tiempo". "Este verano he tenido unas verdaderas vacaciones de verano por primera vez en mucho tiempo", escribió en Instagram. "Esto incluyó, entre otras cosas, estar ocupada con Emma [su hija de cinco años], deportes, amigos, buena comida y viajes inolvidables".

La expremier fue galardonada en varias oportunidades y hace unos meses HBO su primer programa original finlandés, "First Five", descrito como un retrato de Marin y el gabinete femenino pionero que formó durante su mandato.

