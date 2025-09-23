La "novia de Italia": diez hitos que marcaron la vida y la carrera de Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, una de las actrices más emblemáticas del cine europeo, ha forjado una carrera que trasciende fronteras y épocas. Nacida en un contexto multicultural y catapultada al estrellato por casualidad, su vida está marcada por momentos de triunfo profesional, desafíos personales y un compromiso inquebrantable con su independencia.

A lo largo de más de seis décadas y más de 100 películas, Cardinale no sólo rivalizó con Sophia Loren y Gina Lollobrigida como símbolo de la "dolce vita" italiana, sino que también se convirtió en un referente de emancipación femenina. A continuación, exploramos diez hitos fundamentales en su vida, basados en relatos periodísticos que destacan su resiliencia y talento.

La actriz falleció este martes a los 87 años

1. Nacimiento en Túnez y raíces multiculturales (1938)

Claudia Cardinale, cuyo nombre real es Claude Joséphine Rose Cardinale, nació el 15 de abril de 1938 en La Goulette, un barrio portuario de Túnez bajo protectorado francés. Hija de padres sicilianos –su padre era trabajador ferroviario y su madre, de origen tunecino-siciliano–, creció en un hogar donde se hablaban italiano, francés y árabe tunecino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su infancia y adolescencia fue en Tunez

Esta diversidad lingüística y cultural moldeó su identidad, permitiéndole más tarde navegar con facilidad entre producciones europeas y estadounidenses. En entrevistas, ha recordado su infancia como un periodo de libertad, soñando con ser maestra antes de que el cine irrumpiera en su vida. Este origen humilde y exótico la distinguió de otras estrellas italianas, convirtiéndola en un símbolo de la belleza mediterránea.

2. Victoria en el concurso de belleza y llegada a Italia (1957)

A los 18 años, Cardinale ganó el concurso "La chica italiana más bella de Túnez" durante un evento cinematográfico italiano en la ciudad. El premio fue un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde su presencia fotogénica atrajo la atención de productores. Inicialmente reacia –"No quería ser actriz, me daba vergüenza", confesó en una entrevista–, este momento accidental marcó el inicio de su carrera.

En 1957 llega a Italia

Asistió brevemente al Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma, pero la nostalgia por Túnez la hizo regresar temporalmente. Sin embargo, las ofertas persistieron, y este hito la impulsó hacia el estrellato. Muchos destacan cómo este concurso transformó a una adolescente tímida en una figura internacional.

3. Embarazo adolescente y nacimiento de su hijo Patrick (1958)

En un episodio personal que reveló décadas después, Cardinale quedó embarazada a los 18 años tras una violación, un secreto que guardó para proteger su carrera emergente. Dio a luz a su hijo Patrick en 1958, quien fue criado por sus padres en Túnez y presentado públicamente como su hermano menor para evitar escándalos.

Claudia Cardinale

"Fue un trauma, pero lo superé con fuerza", admitió en conversaciones con la prensa. Su productor y futuro esposo, Franco Cristaldi, la ayudó a manejar la situación, adoptando eventualmente al niño.

El padre de Elon Musk enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra cinco hijos e hijastros menores de su familia

4. Debut cinematográfico y contrato con Franco Cristaldi (1958)

Su entrada al cine fue con un rol menor en "Goha" (1958), una coproducción franco-tunecina junto a Omar Sharif. Ese mismo año, apareció en "I soliti ignoti" de Mario Monicelli. Cristaldi, influyente productor, la firmó bajo un contrato exclusivo de 18 años, controlando su imagen, roles y vida personal –desde su peso hasta su peinado–.

Su entrada al cine fue con un rol menor en "Goha"

Se casaron en 1966, aunque el matrimonio no fue reconocido en Italia. Este periodo inicial la estableció como una promesa del cine italiano, con su voz ronca inicialmente doblada por considerarse "demasiado grave".

5. Avance con "Rocco y sus hermanos" y primeros éxitos (1960-1961)

En 1960, Luchino Visconti la eligió para "Rocco y sus hermanos", donde interpretó a una prostituta en un drama familiar ambientado en la Milán industrial. El rol reveló su profundidad actoral, ganando elogios por su "naturalidad". Al año siguiente, protagonizó "La ragazza con la valigia" de Valerio Zurlini, un retrato sensible de una mujer abandonada que le valió el apodo de "la novia de Italia".

Sus primeros éxitos se dieron en 1960

Estos films marcaron su transición de roles secundarios a protagonistas complejas, rivalizando con las grandes divas italianas. Visconti, en particular, se convirtió en su mentor, alabando su autenticidad.

6. Consagración con "El Gatopardo" y "8½" (1963)

1963 fue su año estelar: en "El Gatopardo" de Visconti, encarnó a Angelica, la seductora que enamora a Burt Lancaster en la icónica escena del baile, ganando la Palma de Oro en Cannes. Simultáneamente, Federico Fellini la inmortalizó en "8½" como la musa ideal de Marcello Mastroianni, insistiendo en no doblar su voz ronca: "Es poesía pura". Estos roles la catapultaron a la fama global, combinando drama histórico y surrealismo felliniano. La prensa la comparó entonces con Brigitte Bardot, pero con un toque intelectual.

1963 fue su año estelar: en "El Gatopardo"

7. Debut en Hollywood con "La pantera rosa" (1963)

Ese mismo año, Cardinale irrumpió en Hollywood con "La pantera rosa" de Blake Edwards, interpretando a una princesa ebria junto a David Niven y Peter Sellers. Niven la llamó "la mejor invención italiana después de los espaguetis".

En 1963 irrumpió en Hollywood

Aunque filmada en Italia, abrió puertas a producciones estadounidenses como "Blindfold" (1965) con Rock Hudson y "The Professionals" (1966) con Lancaster, que consideró su mejor film americano. Rechazó contratos exclusivos para no convertirse en un cliché, prefiriendo Europa.

Polémica en la corona noruega: el esposo de la princesa negó haber llamado “racistas” a los reyes en un documental de Netflix

8. Icono del western con "Hasta que llegó su hora" (1968)

Sergio Leone la eligió para "Once Upon a Time in the West", donde interpretó a Jill McBain, una viuda vengadora en un spaghetti western épico junto a Henry Fonda y Charles Bronson. "Leone me vio como una mujer fuerte, no solo hermosa", recordó. El film, inicialmente subestimado, se convirtió en un clásico, fusionando su elegancia con la crudeza del género. Ganó un David di Donatello por otro rol ese año, consolidando su versatilidad.

En 1968 se convirtió en una estrella internacional

9. Divorcio de Cristaldi y nueva vida con Pasquale Squitieri (1975)

En 1975, Cardinale se divorció de Cristaldi, liberándose de su control contractual. Ese año inició una relación con el director Pasquale Squitieri, con quien colaboró en films como "I guappi" (1974) y "Corleone" (1978), y tuvo a su hija Claudia en 1979. "Éramos dos almas salvajes", dijo sobre Squitieri, su compañero hasta su muerte en 2017. Este cambio personal coincidió con roles más independientes, como en "Fitzcarraldo" (1982) de Werner Herzog, donde brilló junto a Klaus Kinski.

Su romance con el director Pasquale Squitieri

10. Premios, activismo y legado duradero

En 1993, recibió el León de Oro a la carrera en Venecia, seguido del Oso de Oro honorario en Berlín (2002) y otros galardones como cinco David di Donatello. Desde 2000, es embajadora de la UNESCO por los derechos de las mujeres, desafiando tabúes –como aparecer en minifalda ante el Papa–. Publicó su autobiografía "Io Claudia, tu Claudia" en 1995. En 2023, el MoMA de Nueva York le dedicó una retrospectiva de 23 films, celebrando sus seis décadas en el cine.

DS