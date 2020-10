Los Macri, los Mitre y los Etchevehere protagonizan una trilogía de pasión, dinero y venganzas

Cuenta el Génesis, el primero de los libros sagrados de los cristianos, que hubo un día en que los primogénitos de Adán y Eva hicieron una ofrenda a Dios. Caín, el mayor, era granjero, pero ofreció frutas y verduras; Abel, labrador, donó sus corderos recién nacidos. Discusión al margen entre veganos y carnívoros, lo que los textos sagrados destacan es que Abel, humilde, ofreció al Creador lo mejor que tenía; Caín, receloso, lo hizo por obligación. Todos sabemos que esto terminó mal, con el primer asesinato de la historia y la expulsión de Caín “al este del paraíso”, por haber matado a su hermano.

Con tres familias patricias enfrentadas por la herencia patriarcal, esta semana fue muy difícil sofocar el paralelo bíblico. Sobre todo, porque en el folletín nacional de los Mitre, los Macri y los Etchevehere, no sabemos quién es “el justo”, la virtud que conmovió a Dios.

Repasemos. En la trama 1, un inmigrante romano llega pobre a la Argentina y se casa con la heredera de la aristocracia agrícola de Tandil. Tienen cinco hijos y un caudal económico creciente: explotación ganadera, plantas industriales, empresas constructoras, una automotriz y un holding que construyó puertos, barrios, centrales termoeléctricas, puentes y la primera central nuclear del país.

El más famoso de sus hijos, Mauricio Macri, fue presidente durante un período y corta clavos hasta el sábado, esperando la llegada a las librerías del libro “Hermano”, escrito por el periodista Santiago O'Donnell, a partir de 18 horas de conversaciones con Mariano Macri.

Según trascendió, en él Mariano Macri acusa al líder de Juntos por el Cambio de haberlo hecho blanco de “humillaciones, ninguneos y falsas promesas". Ambos –junto a Gianfranco y Sandra, una hermana ya fallecida- son hijos del primer matrimonio del empresario con Alicia Blanco Villegas.

En esta trama hay varias subtramas: el segundo matrimonio con Cristina Greffier, y el nacimiento de Florencia; una relación de tres años con Clara Bordeu (sobrina del piloto que fue esposo de Graciela Borges y prima de la primera esposa de Mauricio Macri, Ivonne); ocho años con la diseñadora de moda Evangelina Bomparola; otros diez años con Nuria Quintela; varios romances con varias mujeres –sí, Flavia Palmiero entre ellas-; y, Alejandra, una hija extramatrimonial con una secretaria, desheredada y con el test de ADN de su parte, a quien la justicia le hizo un guiño aunque allí aún no está todo dicho.

En la Trama 2, un periodista de renombre, Bartolomé Mitre, heredero por quinta generación del ex presidente argentino que fundó el diario La Nación en 1870, historiador, unitario y comandante de varias batallas. Esmeralda Mitre, la hija más mediática del empresario periodístico tiene secretos in pectore que sus hermanos desmienten y desconocen. “En Navidad él se quebró conmigo por algunos entredichos. Yo le iba de frente y eso le gustaba. Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras. Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos. Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar”, aseguró la actriz en una entrevista exclusiva que concedió a la revista Noticias.

El mayor suspenso de la Trama 2 es que, a diferencia de la Trama 1, en donde el patriarca había repartido la mayor parte de sus bienes en vida, en ésta no se sabe exactamente cuánto hay para repartir.

Y desde luego, la intriga se compone también de varias subtramas: primera boda con Dolores González Alzaga y nacimiento de cinco hijos: Dolores, Rosario, Bartolomé; segundo matrimonio con Blanca Isabel Álvarez de Toledo y natalicio de Esmeralda; tercer matrimonio con Elsa Cecilia Guadalupe Galotti, una ex modelo a quien todos llaman “Nequi”; la llegada del menor de sus herederos, Santos; el enfrentamiento de Esmeralda con todos sus hermanos mayores, por haberla dejado afuera del juicio de sucesión y de la administración de los bienes familiares. Esta historia continuará, ya que el Juzgado Civil N° 58 tomó cartas en el asunto.

La Trama 3 también es un melodrama digno de Rómulo Gallegos, con un patriarca terrateniente y periodista, como en la trama 2, pero con lazos que llevan a la trama 1. A saber, Luis Félix Etchevehere –la punta del ovillo- fue un renombrado empresario periodístico de Entre Ríos, director del Diario Paraná, que había fundado su abuelo y siete veces presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Aviador y deportista nato, Etchevehere falleció hace once años, en septiembre de 2009 y el nudo de la tormenta no es la empresa periodística familiar sino los negocios agropecuarios.

Aquí, el mito de Caín y Abel renace entre hermanos de sangre, ya que enfrenta a Dolores, hoy de 51 años, con Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, todos frutos de un único matrimonio con la abogada Leonor Barbero Marcial. Dolores acusa a todos, inclusive a su progenitora de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar.

Desde luego, una trama se fortalece con las subtramas que la entretejen y en esta hay hilos de gran tensión: Dolores es la Patty Hearst de esta saga entrerriana –en referencia a la nieta de William Randolph Hearst, el magnate de los medios-; en la vehemencia por hacerse oír primero ocupó y luego donó el campo Casa Nueva, uno de los que reclama en la justicia; le brinda su asesoramiento jurídico y logístico Juan Grabois, abogado y líder sindical fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos; su hermano más conocido, Luis Miguel, la llama “esa señora”; Luis Miguel vincula esta trama con la trama 1, porque fue Ministro de Agroindustria de Mauricio Macri y también Presidente de la Sociedad Rural Argentina; ayer, 500 productores y terratenientes de la Sociedad Rural Argentina se manifestaron en la puerta de “Casa nueva”; aún se desconoce si habrá más tomas de tierras en el futuro.

Si nos parece que los dramas familiares de nuestros poderosos no tienen par, deberíamos ser humildes y hacer historia. Allí están, lejos en el tiempo, Rómulo y Remo, discutiendo por el trono de Roma y, en el siglo XII, Ricardo Corazón de León y su hermano Juan sin Tierra, intrigando por la corona británica. Y en Estados Unidos de América, el gangster Al Capone y su hermano James, un paladín de la justicia que metió presos a 20 criminales.

¿Y qué decir de Kevin-Prince y Jerome Boateng, hermanos y contrincantes en la final del Mundial de Fútbol de Alemania 2010? Los negocios pueden más que la sangre, pensaron Adolf y Rudolf Dassler soldados que se cuidaron la espalda durante la Primera Guerra Mundial y hermanos enfrentados por el marketing deportivo: Adolf fundó Adidas y, Rudolf, Puma. O Claudio, que en Dinamarca mató a su hermano Hamlet para quedarse con su trono y su esposa… pero esta es una ficción de William Shakespeare y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.