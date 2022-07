Magnus Mefisto: "Vivo de ser youtuber y además le doy trabajo a otras cinco personas"

Pablo Avendaño se adentró en Youtube en el 2006, época en la que aún no se conocía lo que era un youtuber. Comenzó subiendo covers, parodias y temas propios, como el viralizado “Rap de la Gripe A”, en los ratos libres que tenía fuera de su trabajo. Ahora es conocido como Magnus Mefisto, esta es su ocupación full-time y pasó de empleado a empleador.

Nacido en 1984 en Temperley, construyó su carrera en internet durante los últimos 16 años. Su labor se consolida hoy en su canal principal sobre casos extraños, el cual lleva su nombre, y su canal secundario “El Día Qué”, sobre efemérides y hechos históricos curiosos. Entre ambos, reúne más de 2.2 millones de suscriptores.

Magnus Mefisto, pasó de empleado a empleador y sueña con agrandar su productora de contenido.

“Vivo de Youtube y le puedo dar un sueldo a cinco personas más”, reveló orgulloso a PERFIL. Es que este youtuber ya conformó su propio equipo de trabajo, el cual cataloga como “una pequeña productora”. A su vez, sueña con agrandar dicho equipo e incursionar en la producción de contenido audiovisual propio, en el rol de productor general.

Mefisto comenzó su carrera sólo -si bien tenía ayuda de sus amigos-, el fuerte de toda su producción era su responsabilidad: ideaba los videos, los guionaba, filmaba y editaba: “Había días en los que estaba 12 horas adelante de la computadora, día tras día. No podía seguir así, por suerte pude delegar mucho trabajo”, agregó.

“Cuando uno todavía no consigue lo que quiere tiene ese fuego adentro y ese impulso de ir a buscarlo como sea”, afirmó. “Hoy ya estoy en una etapa de mi vida mucho más tranquila, cómoda y feliz, consciente de lo que logré y disfrutando eso”, añadió.

Si bien reconoció que estar tranquilo y cómodo “es peligroso porque uno tiende a estancarse y dormirse en los laureles”, aseguró que ese no es su caso: “Yo no soy así. Me gusta salir a buscar cosas, pero ahora lo hago desde un punto de vista mucho más tranquilo”.

A lo largo de los años, el contenido que ha publicado en sus canales ha variado considerablemente. Entre todo el material subido, es posible encontrar temas de rap propios, covers, parodias, exploraciones urbanas, e investigaciones dedicadas a narrar hechos y sucesos extraños y macabros.

“Mucha televisión y mucha internet”, respondió tras ser consultado sobre qué lo llevó a ser la persona que es hoy, a ser Magnus Mefisto. “Toda la cultura pop que absorbí tuvo mucho que ver”, añadió y detalló que sus gustos se formaron en base al consumo que hizo de las primeras páginas web, series como Expedientes X, Buffy la cazavampiros, y películas de terror adolescente de la época.

¿Profesión? Youtuber y más

“Ser youtuber es un trabajo más que full-time, no existen los días libres. Es muy difícil y demandante. Nos enfrentamos al prejuicio de que prendemos una cámara y ya está, y no es así”, enfatizó y explicó que actualmente se producen en sus canales unos cuatro documentales por semana, de 20 minutos cada uno, sobre diferentes temáticas.

Fue empleado ocho años antes de triunfar en internet, cuatro años en un supermercado y el resto en una juguetería, lo que lo ayudó a formar su perfil como empleador: “Me basé en mi experiencia y le ofrecí a la gente lo que a mí me gustaba. Les doy la mayor libertad posible”, señaló.

En cuanto a ganancias, Avendaño explicó: “es muy difícil tirar un número porque no son fijas, porque las ganancias de Youtube funcionan con publicidad y dependen de quien mira el video, desde dónde, cuántas veces, etc. Un millón de vistas equivale, en promedio, a 1000 dólares, ese es el CPM -cantidad de dólares por vista- que manejamos”.

Magnus Mefisto como actor, en la serie Vendetta-Historias de la Mafia | Créditos: PH: Nicolás Barrionuevo

Hoy en día, Magnus Mefisto se ha expandido fuera de Youtube e incursionó en proyectos tales como podcasts, series y producción de material para grandes empresas. Entre ellos la serie Vendetta-Historias de Mafia para Flow, el podcast Extraterrestres para Spotify, su participación como cosplayer para el evento de Cowboy Bebop de Netflix en el Jardín Japonés y el reciente podcast de HBO, María Marta: El crimen del country.

Incluso publicó su propio libro, el cual calificó como “una cuenta pendiente”. A pesar de que este último trabajo pareciera estar alejado de su vida “cibernética”, él afirma no haberlo sentido así: “Viví la transición de los medios, de los antiguos a los nuevos, y me queda ese amor a los viejos”, expresó.

Exploración X: una vuelta a los “viejos medios”

Este año Magnus Mefisto lanzó su primer libro, Exploración X: El orfanato del Dr. Rindón, una ficción de terror centrada en el gore, la acción y con infinidad de referencias a la cultura de los 80 y los 90. “La idea de escribir algo la tuve siempre, esperaba la oportunidad para hacer algo decente”, relató a PERFIL.

“Fue un proceso larguísimo y duro, pero valió la pena”, admitió y reveló que el libro fue producido durante toda la cuarentena, casi dos años, y debió ser reescrito un total de ocho veces. Mefisto aseguró: “pasé por todo lo que los escritores relatan, bloqueos, frustración, querer abandonar el proyecto, todo”.

“Por fin, ya era hora, ya estaba esperando esto”, celebró Magnus cuando recibió la propuesta de la editorial para comenzar a trabajar en su propio libro.

En este sentido, remarcó: “Siento que la versión que quedó es la mejor de todas, y no sé si lo podríamos haber hecho mejor que esto. Pulimos todo lo que había que pulir. Prefería tardar mucho más pero que saliera al mercado un libro que valiera la pena”.

A su vez, en cuanto al proceso, el creador de contenido enfatizó que una de sus grandes inspiraciones fue el autor británico Clive Barker, junto al artista de manga japonés Junji Ito y un poco de Stephen King, uno de sus escritores favoritos.

¿Sobre qué trata el libro? Exploración X cuenta la historia de Dante, un joven que busca hacerse famoso en Youtube a toda costa, incluso si eso implica arriesgar su vida. Para eso, reúne a su grupo de amigos y se dirigen a un orfanato abandonado para grabar una exploración urbana y convertirla en un video viral. Sin embargo, muy pronto se ven atrapados en un laberinto poblado de peligrosas criaturas.

“Hay mucho de Magnus Mefisto en Dante”, afirmó el youtuber y catalogó al personaje como “una versión alternativa que muestra sus peores facetas”. Asimismo, lo describió como “un antihéroe” y agregó: “No está hecho para encantar, sino para reflejar el egoísmo y la presión de alguien que quiere llegar a lo que desea pero sin que le importe el resto”.

“No quiero que lo compren por mi nombre, quiero que lo valoren por lo que es y que lo pueda leer alguien que no sepa quién soy”, señaló luego con respecto a su libro y añadió que le gustaría probar cosas nuevas dentro del rubro, “tal vez cuentos o cómics”.

Magnus Mefisto y Dillom (Dylan Masa), a quien se imagina como posible protagonista de una serie o película sobre Exploración X.

En cuanto a la repercusión, Avendaño expresó que “le gustaría que el libro se edite en otro país”, ya que muchos de sus fanáticos le han pedido vía redes sociales que les gustaría conseguirlo en lugares como México, Uruguay y Chile.

Para concluir, adelantó que la editorial pidió que el libro fuera “filmable”, por lo que no se descarta -o más bien se espera- que el mismo derive en una serie o película. “Me gustaría que el protagonista fuera Dillom (Dylan Masa, rapero argentino), que la chica fuera Saramalacara (Sara Azul Froján, trapera) y que el director sea No Duermo (Andrés Capasso)”, agregó entre risas.

