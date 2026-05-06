Met Gala 2026: CEOs de Silicon Valley, nepobabies y millonarios bajo perfil

Jeff Bezos invirtió diez millones de dólares en la Met Gala 2026 y se convirtió en el principal sponsor de la fiesta de la moda más mediática del mundo. Pero el CEO de Amazon, de Blue Origin, y dueño desde 2013 de The Washington Post no ingresó por la alfombra roja del museo neoyorquino y, a veinticuatro horas de terminada la gala, hay escasas fotos suyas incluso en la edición online de Vogue. Con el sponsoreo de Bezos, la Met Gala 2026 tuvo recaudación récord: 42 millones de dólares.

El criptoempresario de Open Sea, Devin Finzer y Yu-Chi Lyra Kuo (izq); y Evan Spiegel –de Snapchat–y Miranda Kerr (der.).

Quien sí estuvo en la escalinata de la Met Gala 2026 como coanfitriona –al menos así se la vio en las fotos y filmaciones– fue Lauren Sánchez Bezos, la esposa del CEO de Amazon. Dicha mujer ha hecho de la moda el tópico principal de su cuenta de Instagram donde posa con diseños vintage de alta costura de, en especial, firmas europeas. Y en la última Semana de la Moda de París hasta llevó a Jeff Bezos para que la acompañe a varios desfiles.

TikTok fue sponsor de la Met Gala 2024.

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Otros CEOs de Silicon Valley sí posaron en la alfombra roja e incluso algunos de ellos se arriesgaron a vestir diseños para nada formales. Tal el caso de Sergey Brin, quien junto a Larry Page crearon Google. Tanto Brin como su pareja Gerelyn Gilbert-Soto, llevaron sendos prendedores con la bandera de Irán. También estuvo Shou Zi Chew, el CEO de TikTok, quien en 2024 fue el sponsor principal de la Met Gala. Como en aquella vez, lo acompañó su pareja Vivian Kao, una ejecutiva financiera. Mark Zuckerberg y su mujer Priscilla Chan, ingresaron directamente a la fiesta por una puerta alternativa para evitar a la prensa.

(De izq. a der.) Mónica y Adam Mosseri (Instagram) Jony Ive (de lentes) ex diseñador de Apple y hoy de OpenAI y su familia; Stewart Butterfield (Slack y Flickr) y su mujer Jen Rubio.

Las otras “apps” que tuvieron su “versión física” en la Met Gala 2026 fueron Snapchat, Slack, e Instagram. Esto es, Evan Thomas Spiegel, uno de los fundadores de la empresa que creó Snapchat, participó de la fiesta con su esposa y modelo Miranda Kerr. Y el canadiense Stewart Butterfield, creador de Slack y también de Flickr, estuvo su mujer y empresaria Jen Rubio. Adam Mosseri no fundó Instagram pero luego de ser ejecutivo de Facebook pasó a ser director de Instagram. Y aunque no creó app alguna, también integra el grupo de Silicon Valley, el británico Jonathan Paul "Jony" Ive, el diseñador estrella de Apple que hace unos meses se pasó a OpenAI –empresa de Sam Altman– con un contrato secreto y millonario.

Los nepobabies de la Met Gala

(De izq. a der.) Sunday Rose Kidman Urban; Grace y Chloe Murdoch; Zoe Kravitz.

Los “nepo-babies”,calificación algo despectiva que refiere a los hijos de famosos que acceden con facilidad a conexiones sociales y profesionales por el apellido que portan. En la Met Gala 2026 hubo varios de ellos y en algunos casos, con sus madres y padres presentes. Este grupo lo integraron Patrick Schwarzenegger, Romeo Beckham, Lily Rose Depp, Lila Moss –hija de la ex top model Kate Moss–; Maye Hawke, hija de Uma Thurman e Ethan Hawke que se hizo famosa como actriz en Stranger Things; Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z; Zoe Kravitz; Sunday Rose Kidman Urban, hija de Nicole Kidman y Keith Urban; y las hermanas Grace y Chloe Murdoch, hijas de Rupert Murdoch y su ex mujer Wendi Deng.

Patrick Schwarzenegger (izq.), y Romeo Beckham (der.)

Millonarios bajo perfil en la alfombra roja

(De izq. a der.) Robson y Jordan Walton; Lauren Sanchez Bezos, y Christine y Stephen A. Schwarzman.

En las puertas de la Met Gala 2026 hubo protestas, sobre todo, contra Jeff Bezos. Pero los carteles con la leyenda Tax the rich (impuesto a la riqueza) abarca a algunos de los millonarios reconocibles en la alfombra roja de ingreso a la fiesta. Algunos de ellos fueron Robson Walton y Jordan Rose Walton, integrantes de la poderosa familia dueña de los supermercados Walmart; Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, creador de Zara y como se supo hace menos de un mes, uno de los mayores dueños de propiedades de España; Aerin Lauder, la heredera más mediática del emporio cosmético Estée Lauder; Robert y Alexander Soros, hijos de George Soros; Dasha Zhukova Niarchos, ex esposa del millonario ruso Roman Abramovich y actual esposa del heredero naviero Stavros Niarchos III.

(De izq. a der.) Huma Abedin y Alexander Soros, Marta Ortega (heredera de Zara) y Carlos Torretta; Jamie Singer y Robert Soros.

Y quizá el más poderoso que la mayoría de los mencionados, Stephen A. Schwarzman, CEO de Blackstone, hipertrumpista y vecino del presidente norteamericano en Mar-A-Lago.

EI/ff