Príncipe Harry y Meghan Markle regresarán al Reino Unido con Archie y Lilibet tras cuatro años de ausencia

Después de cuatro años sin viajar juntos al Reino Unido, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, planean regresar a Inglaterra en julio, en una visita que vuelve a poner el foco sobre la compleja relación entre los duques de Sussex y la familia real británica.

La información fue difundida por medios británicos, entre ellos The Telegraph, que señaló que el viaje estará relacionado con los preparativos de los Juegos Invictus 2027, el evento deportivo internacional fundado por Harry para militares y veteranos heridos o enfermos durante el servicio.

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El viaje tendrá un fuerte valor simbólico. Será la primera vez desde 2022 que Archie y Lilibet visiten el Reino Unido, y también la primera ocasión en cuatro años en la que toda la familia Sussex viajará junta al país desde su mudanza definitiva a California en 2020.

Harry y Meghan regresan al Reino Unido por los Juegos Invictus

Según trascendió, el motivo principal de la visita será la participación de Harry en un acto que dará inicio a la cuenta regresiva para los Juegos Invictus Birmingham 2027, programados entre el 10 y el 17 de julio de ese año.

Los Juegos Invictus fueron creados por el príncipe en 2014 y se convirtieron en uno de los proyectos más importantes de su vida pública. Desde su salida de la monarquía activa, Harry ha mantenido un fuerte compromiso con esta iniciativa, considerada una de las causas benéficas más relevantes asociadas a su figura.

La posible presencia de Meghan y de los niños en el Reino Unido representa un cambio significativo respecto de años anteriores, cuando las preocupaciones relacionadas con la seguridad limitaron los viajes familiares al país.

Seguridad del príncipe Harry y su familia: la condición clave para volver al Reino Unido

De acuerdo con la información publicada por la prensa británica, Harry habría recibido garantías sobre un dispositivo de protección adecuado durante su estadía.

La cuestión de la seguridad del príncipe Harry y su familia ha sido uno de los puntos más conflictivos desde que dejó de desempeñar funciones oficiales dentro de la monarquía. El duque sostuvo en reiteradas oportunidades que la protección de Meghan y de sus hijos era un factor determinante para decidir si viajaban o no al Reino Unido.

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Las garantías obtenidas habrían sido fundamentales para que Archie y Lilibet formen parte de esta visita, considerada especialmente importante por el príncipe.

Archie y Lilibet regresan a Reino Unido después de cuatro años

En diversas entrevistas y declaraciones públicas, Harry expresó su intención de que sus hijos conozcan mejor el país donde nació y donde transcurrió gran parte de su historia familiar.

Tanto Archie como Lilibet crecieron principalmente en Estados Unidos desde que los Sussex se instalaron en California tras abandonar sus funciones dentro de la monarquía británica.

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Para el príncipe, el viaje representa una oportunidad para que ambos niños tengan un mayor contacto con sus raíces y con algunos integrantes de la familia real, de quienes han permanecido alejados durante los últimos años.

La incógnita sobre un encuentro con el rey Carlos III

Uno de los principales interrogantes gira en torno a la posibilidad de una reunión entre Harry y su padre, el rey Carlos III. Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre un encuentro familiar durante la visita. Sin embargo, la expectativa es alta debido a que los nietos del monarca no lo ven en persona desde junio de 2022, cuando participaron de las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II.

La salud del rey también agrega un componente emocional a la situación. Carlos III continúa sometido a tratamiento contra el cáncer, un contexto que ha llevado a algunos observadores a especular con la posibilidad de un acercamiento familiar.

Las tensiones entre Harry y la familia real se profundizaron tras la salida de los Sussex de la monarquía en 2020 y se intensificaron con entrevistas, documentales y publicaciones posteriores que expusieron diferencias internas.

Pese a ello, hubo algunos contactos puntuales en los últimos años. El encuentro más reciente entre padre e hijo ocurrió en septiembre de 2025, cuando Harry viajó a Londres por compromisos benéficos y mantuvo una breve reunión privada con el rey en Clarence House.