Rama Duwaji es la esposa artista de Mamdani

Cuando Zohran Mamdani dejó de ser un candito imposible o una rareza como para acceder a la alcaidía de Nueva York, los ataques mediáticos de sectores que ahora sí lo veían como una amenaza, se extendieron a hacia Rama Duwaji, su esposa artista de 28 años.

Estos ataques tuvieron dos etapas, la primera a comienzos de mayo último a partir de las fotos que Mamdani publicó de su boda civil en Manhattan. Por entonces estaba compitiendo en la interna del Partido Demócrata por la candidatura como alcalde de Nueva York. Como buen gestor de redes sociales, posteó: “Si mirás X hoy, o cualquier otro día, te das cuenta de lo despiadada que puede ser la política. En general no doy importancia a ya sean amenazas de muerte o pedidos para que me deporten. Pero todo es diferente cuando se trata de tus seres queridos.Hace tres meses, me casé con el amor de mi vida, Rama. Ahora, los trolls de derecha intentan convertir esta contienda —que debería ser sobre ustedes— en una contienda sobre ella. Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por sus propios méritos.Pueden criticar mis opiniones, pero no a mi familia”.

Ojo con ella. La segunda etapa del ataque de trolls siguió en julio último cuando Mamdani venció al el exgobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo, en las elecciones primarias del Partido Demócrata al obtener el 56 por ciento de los votos contra el 44 por ciento. Esta vez se sumó Donald Trump quien al conocer su triunfo dijo: “Honestamente, escuché que es un completo chiflado”. Y ya con la consagración como alcalde de Nueva York por 50,4 por ciento contra 41,6 por ciento de Cuomo, y 7,1 por ciento del candidato de Trump, Curtis Silva, los trolls y personajes como Elon Musk enardecieron. El CEO de Tesla se quedó sin palabras y emitiendo inentendibles monosílabos cuando Joe Rogan (cuyo podcast es ultra MAGA) le preguntó qué datos tenía para justificar su acusación de que Mamdani era un “estafador”.

Boda en Dubai. En este escenario de agresión y fake news que recién empieza, Rama Duwaji se mantiene callada y acompañando a Mamdani, su marido desde abril de este año.La boda civil fue en Nueva York y las fotos que les hizo una amiga fueron en un registro civil de esa ciudad. Pero previo a eso, tuvieron una ceremonia nikah o nikkiah que es la que realizan los musulmanes: un contrato matrimonial -legal y religioso- que establece un vínculo sagrado y una unión espiritual. Esto se realizó en la terraza de un hotel de Dubai, ciudad donde Rama Duwaji pasó parte de su infancia.

Estudios. La esposa de Zohran Mamdani nació en Houston (Texas), es hija de padres sirios, y después de esa infancia en Dubai, regresaron a Estados Unidos donde Duwaji obtuvo una licenciatura en Bellas Artes del programa de artes de la Universidad Virginia Commonwealth, en 2019, y dos años después una maestría en ilustración en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Los medios norteamericanos, coinciden en que además de hacer ilustraciones para Vogue, The Washington Post, The Cut, y BBC, tuvo encargos específicos de Apple, Spotify, y Tate Modern (de Londdres). Y destacan que en sus redes sociales muestra obras que definen su posición ante, por ejemplo, el conflicto de Gaza e Israel, o las violentas razzias contra inmigrantes.

En Vogue. “Mi arte siempre refleja lo que sucede a mi alrededor, pero ahora mismo, siento que es más útil mi papel como ciudadana estadounidense que como artista”, dijo a Yung, una revista cultural.“Con tanta gente marginada y silenciada por el miedo, lo único que puedo hacer, en la medida de lo posible, es usar mi voz para denunciar lo que ocurre en Estados Unidos, Palestina y Siria”.

Su trabajo más reciente, cuyo adelanto publicó en su cuenta de Instagram, son unas ilustraciones para Vogue tituladas “La cortadora, la costurera y la reina de los ojales: Conocé a nueve trabajadoras de la confección de Nueva York”. Su idea –aceptada por Vogue– fue “visibilizar a las personas que están detrás del trabajo artesanal de la Semana de la Moda (de Nueva York) y la importancia de la visibilidad laboral cuando gran parte del resto se percibe como tan deshumanizado”.

Paradoja. Se dice que un efecto colateral de la campaña de Zohran Mamdani fue que muchos jóvenes se entusiasmaron con el hecho de compartir tiempo y objetos fuera de la vitualidad, y que así se armaron parejas. Pero la paradoja es que el propio Mamdani conoció a su esposa Rama Duwaji en Hinge, una aplicación de citas.