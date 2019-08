Silencio sobre la relación de Gallardo y Alina Moine

por Agustín Jamele

“Hace dos años que nos están separando, no sé porque pierden tanto el tiempo. Yo siempre digo que desde chicos nos tuvieron no sé si algo de envidia o qué, tal vez por ser Marcelo tan buen marido, un gran padre, alguien que ganó todo”, decía Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, a PERFIL a principios de 2018. Menos de dos años después, finalmente la pareja habría decidido separarse luego de algunos idas y vueltas y el DT estaría en una nueva relación.

“Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo. Y es nada más y nada menos que Alina Moine”, aseguró el periodista Angel de Brito. La información fue una sorpresa que nadie esperaba ya que el técnico de River y su mujer fueron padres de su cuarto hijo, Benjamín Keanu, el pasado 24 de julio y nada indicaba que no estuvieran juntos. “Nos llena el corazón de felicidad ya imaginarte junto a nosotros, te amamos sin conocerte principito Benja... Mamá y papá”, escribió Geraldine unos días antes del nacimiento. Y más tarde, ya de regreso en su casa, mostró un regalo que le hicieron, que consistía en un globo con la camiseta de River, con el número 10, el mismo que utilizaba su marido cuando jugaba.

Hasta el momento, ninguno de los dos habló sobre la separación y la decisión del club fue respaldarlos. Si bien varios periodistas señalaron que personal de River informó que el divorcio era un hecho, la explicación de los miembros de la institución a PERFIL fue otra. “No tenemos nada para decir al respecto y no lo vamos a hacer”, fue la respuesta que dieron al ser consultados sobre el tema. La misma frase utilizó un integrante del plantel y explicó que ninguna persona del equipo iba a hablar del asunto.

La única que sí hizo un comentario fue Alina Moine, señalada como la actual pareja del técnico. “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada”, dijo al programa Los ángeles de la mañana. Y ante la insistencia del periodista cerró sus declaraciones repitiendo que no estaba en pareja con Gallardo.

Por su parte, al DT se lo vio con el mismo humor de siempre. El jueves por la tarde, tras el partido que River ganó por la Copa Libertadores, dio una conferencia de prensa donde se mostró enfocado y contento por la victoria. Además, tuvo un gesto con los alcanzapelotas del club al regalarles las camisetas de los jugadores de Primera para reconocerles su trabajo en el encuentro y quienes estuvieron allí dicen que su ánimo era el mismo de siempre.

Es sabido que a Gallardo no le gusta hablar de su vida privada y prefiere mantenerse en silencio ante ese tipo de situaciones. Desde el club aseguraron que no se va a pronunciar sobre su supuesto divorcio y nueva relación. “Conociéndolo, no lo veo haciendo una conferencia o una entrevista para hablar de esto”, indicó a PERFIL un allegado al director técnico de River. Por lo pronto, continuará enfocado en el trabajo diario con los jugadores, preparando los próximos encuentros y pasando tiempo con sus hijos, cosa que nunca ha dejado de hacer.