Toto Ferro y Federico Luis regresaron al Festival de Cannes y vuelven al país con un gran premio

Toto Ferro piso por primera vez la alfombra roja del Festival de Cannes en 2018 cuando con Luis Ortega y elenco presentaron El ángel. Al año siguiente fue Federico Luis quien estrenó La siesta en la Competencia Oficial de Cortometrajes de Cannes. En la presente de edición del festival, estos dos argentinos presentaron Simón de la montaña, y ganaron el premio máximo de la Semana de la Crítica.

Cannes 2024. Federico Luis y Toto Ferro con Ava Cahen, presidente del jurado que premió Simón de la Montaña.

Esta película es la ópera prima de Federico Luis y su protagonista es Toto Ferro. “Estoy muy emocionado y en este momento me siento muy humano y muy vulnerable porque van a ver una arte muy importante de mi corazón y me gustaría mucho que vean la película con cariño”, dijo el director argentino cuando se proyectó Simon de la montaña. “Solamente decir que esta es una película que luchó mucho por existir. Tanto por la situación difícil del cine argentino como por los personajes y los las temáticas que aborda”. Emoción y cariño hubo porque recibieron una ovación del público luego de la proyección de esta película que se inició como proyecto hace unos seis años.

En Simon de la montaña, Federico Luis exhibe la amistad que, para sorpresa de sus padre, entabla Simón –Lorenzo "Toto" Ferro– con un grupo de personas con capacidades especiales. Y de aventura en aventura, se va descubriendo una realidad más compleja de lo que parece, empezando por el propio Simón, una figura intrigante que se mueve perfectamente entre dos mundos.

Cannes 2024. El equipo de Simón en la montaña, que gabnó el Grand Prix de la Semana de la Crítica.

“Conozco a Pehuén Pedre, uno de los actores de la película, desde hace años”, explicó Federico Luis en Cannes. Nos conocimos cuando él todavía se estaba formando en una escuela de teatro para personas con capacidades especiales y yo era profesor asistente. Con el tiempo, nos hicimos amigos. Un día me preguntó por qué no tenía este certificado de discapacidad que atestiguara mis dificultades. Me sorprendió mucho que él no viera este certificado como una carga, sino que más bien hiciera de eso un suerte de valor. Luego se ofreció a asesorarme para que cumpliera con los criterios del examen de discapacidad, para que pudiera tomarlo. En realidad nunca lo hice, pero pensé que sería una buena idea para la película”.

La mayoría de los actores de Simón en la montaña tienen discapacidades cognitivas. Pero el planteo de Federico Luis no es focalizar sobre esa situación sino, en un punto, sobre la adolescencia. “La escena en la que se ve a un grupo de adolescentes caminando contra el viento por una montaña, es la primera que tuve en la cabeza”, explica el director. “ Quería abordar los dolores de la adolescencia, la lucha por encontrar el lugar propio, el lugar al que pertenecemos, la coherencia entre nuestra visión del mundo y lo que se espera de nosotros. Recién después de hablar con Pehuén apareció lo de la discapacidad, pero es sólo uno más entre otros rasgos del carácter, como tener cabello rubio u oscuro, ojos azules o verdes. (…) No quería mostrar las diferencias entre los personajes sino las similitudes: primeros amores, deseos y experiencias, por arriesgadas que sean”.

Cannes 2024. Federico Luis y Toto Ferro, felices después de la proyección de Simón de la montaña.

Simón de la Montaña es una de las últimas películas apoyadas por INCAA (Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. “Estar en Cannes es también dar testimonio de nuestra situación ante el mundo entero, pidiendo ayuda internacional, al menos durante los próximos cuatro años, mientras Javier Milei sea presidente, y con la esperanza de reconstruir más adelante”, dijo Federico Luis. “Es mucha presión, pero es un papel que aprecio mucho”.

Aunque en esta edición del Festival de Cannes no hubo títulos argentinos que compitan por el máximo galardón, Argentina igualmente estuvo presente en otras secciones con películas de estreno. Incluso sumaron en la sección Clásicos del Cine Mundial, Rosaura a la diez, película de 1958 de Mario Soffici basado en la novela homónima de Marco Denevi. Y en la sección Cine de la playa, exhibieron la versión remasterizada de Nueve reinas, un éxito del año 2000 de Fabián Bielinsky.