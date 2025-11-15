“Vamos a derretir los premios Grammy para hacernos una cadena”, dijo Paco Amoroso

Para Paco Amoroso y Ca7triel aquel principio de Lavoisier acerca de que “nada se pierde, todo se transforma” tiene una reversión en “todo se gana, todo se transforma”. El dúo argentino que cerrará este 2025 con un archivo de espectáculos, récords de visualizaciones y escuchas, y premios, se consagró en la premiación de los Grammy Latinos con cinco galardones, la misma cantidad que logró Bad Bunny. El dúo y el exitoso cantante de Puerto Rico fueron los más premiados.

Como sucede al terminar esta ceremonia y pasado el agite emocional que se acumula con la actuación musical –como dieron Paco y Ca7riel–, con los flashes, los abrazos y las felicitaciones, el tramo final antes del after party, fue con los medios de prensa. Ese es el momento donde se hacen preguntas algo banales de artistas que están felices con sus premios. Pero Paco Amoroso aportó una alternativa y se desmarcó de otros colegas cuando le preguntaron qué haría con tantos gramófonos, que es la forma que tienen los premios Grammy. “Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena”, dijo algo risueño Paco sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron. Es decir, “transformarán la materia en una nueva forma” como resumió el químico y biólogo Lavoisier a mediados del siglo XVIII.

Quizá los periodistas esperaban que dijera que los pondría con los premios Gardel o en un espacio destacado de la sala de ensayo del grupo porque insistieron con la pregunta y Paco Amoroso reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: “Serán una cadena que me voy a poner en el cogote”.

Podio. Paco Amoroso y Ca7riel hacen de su estética y corporalidad escénica un sello que las crónicas de sus shows califican como extravagantes o kitsch. Todo eso suma para sea indiscutible la afirmación de que son una de las revelaciones de la música hispana de este año. Esta dupla llegó a los Grammy Latinos con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la edición 2025 de los premios de la Academia Latina de la Grabación. Ellos, como Bad Bunny, terminaron empatando en la cantidad de Grammy ganados en esa noche, que fueron cinco respectivamente.

Paco Amoroso y Ca7triel ganaron en Mejor Canción Pop, El Día del Amigo; Mejor Álbum de Música Alternativa, Papota; Mejor Canción Alternativa, Tetas; y sendos Mejor Video Musical versión corta, también con Tetas; y Mejor Video Musical versión larga, con el cortometraje Papota. Dicho corto lo dirigió el actor y realizador argentino Martín Piroyansky, quien subió al escenario a buscar su Grammy. Los dos músicos celebraron los premios que, reconocieron, los tomaron por sorpresa respecto de la cantidad. “La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos 6 años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado”, dijo Paco Amoroso poco antes de plantarle un beso en la boca a Ca7riel.

Gran empate. En los mencionados Grammy hubo otros ganadores argentinos. Por un lado, estuvo Fito Páez, quien compartió el de Mejor Canción de Rock con la cantante mexicana Renne –con su tema La torre–; la del rosarino fue Sale el sol; y además se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Rock con Novela. Otro de los argentinos premiados fue Trueno, quien con Fresh ganó como Mejor Canción de Rap/Hip Hop; y la dupla que armaron Jorge Drexler y Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich) mereció el premio como Mejor Canción de Pop/Rock por Desastres fabulosos. El tango también se subió al podio ganador de la mano de Octavio Bianchi, Max Masri y Antonio Boyadjian, músicos que conforman Tanghetto. Ellos ganaron con En vivo 20 años el Grammy al Mejor Álbum de Tango. Pero si algo tuvo de única esta edición fue que en la categoría Mejor Productor del Año hubo empate entre tres argentinos: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton. Este último trabajó con, entre otros, Duki, Cazzu, Nathy Peluso, Juanes, Jorge Drexler, Conociendo Rusia. Arcaute y Vindver, con Victoria May y con Paco Amoroso y Ca7riel.