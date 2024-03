Victoria Federica, la nieta de los Reyes Eméritos de España, será parte de un polémico reality

Victoria Federica, la nieta de los Reyes eméritos de España, aceptó participar en el programa 'El Desafío'. Se aleja mucho la época en la que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar mantenía su perfil de Instagram privado y evitaba la exposición pública. Hace poco más de dos años, la joven dio un giro y empezó a incursionar en el mundo de las influencers y redes sociales. Ahora, da un paso más al aceptar formar parte de uno de los realitys más polémicos del territorio español. Este concurso comenzará pronto sus grabaciones. Será una oportunidad para que Victoria Federica se dé a conocer como nunca antes, aunque lo hará bajo ciertas condiciones.

Con una gran ausente: la foto histórica que reunió a cinco de los futuros monarcas europeos

El programa de televisión propone desafíos en el que semanalmente un grupo de famosos se enfrentan a difíciles pruebas con el objetivo de ser el mejor en el juego.

Según cuentan en 'Vanitatis', en las negociaciones entre Victoria Federica y 'El Desafío', se establecieron ciertas condiciones para proteger aspectos con los que no está dispuesta a transigir. Específicamente, se hicieron dos solicitudes para garantizar su comodidad en su debut ante las cámaras. Una está relacionada con su familia y la otra con su estilo de vestir.

Las condiciones de Victoria Federica para ser parte de "El Desafío"

En lo que respecta a su familia, Victoria Federica habría solicitado que no se mencione ningún miembro de ella. Según informa el medio citado, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar decidió no hablar de ningún integrante de la familia Borbón, incluso si se trata de temas de actualidad relacionados con ellos. Consciente del gran interés que suscita cualquier comentario sobre su familia, la influencer habría optado por mantener esta parte de su vida separada de su participación en 'El Desafío'.

La otra condición que Victoria Federica habría impuesto para aceptar participar en el concurso, sería la de no usar atuendos con los que no se sienta cómoda. Para ella es crucial sentirse a gusto frente a las cámaras, por lo que llevar prendas con las que se sienta cómoda y sin preocupaciones es fundamental. Según el portal mencionado, desde su círculo cercano comentan que "no se ve usando transparencias ni ropa ajustada durante las pruebas". Esta solicitud, al parecer, habría sido aceptada por 'El Desafío' para asegurarse su participación en la próxima edición del programa.

El soltero de oro de la realeza oriental se comprometió y prepara una boda de diez días de fiestas y rituales

La reacción de la Infanta Elena

También se conoció la reacción de la infanta Elena ante la participación de su hija en 'El Desafío'. Según Barrientos, la madre de Victoria Federica habría dado su visto bueno al paso de la joven a la televisión. Aunque siente cierto nerviosismo cada vez que su hija aparece en eventos, se muestra tranquila con respecto al programa de Antena 3. Consciente del carácter familiar del programa, que se centra en el entretenimiento y teniendo en cuenta las condiciones que su hija habría establecido, tanto doña Elena como Jaime de Marichalar estarían de acuerdo con esta incursión en la televisión.

Este movimiento también contaría con la aprobación de sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. De hecho, se dice que la reina Sofía es una fiel seguidora del programa, por lo que la próxima temporada tendría un atractivo adicional al poder ver a una de sus nietas participando, algo de lo que siempre se mostró orgullosa.

JCCL cp