por Agustín Jamele

“La gente a veces piensa que estamos las 24 horas jugando a la Play o a la compu y no es así”. El que habla es Yago Fawaz, quien con tan solo 19 años fue fichado por el West Ham para su equipo profesional de eSports. De ahora en adelante competirá en los torneos enrepresentación de esa institución británica y se suma a Nicolás Villalba, jugador del equipo suizo FC Basel 1893, como el segundo argentino contratado por un club europeo. “Cada vez somos más los que podemos vivir de esto. Estamos en 2019 y estas cosas pasan con más regularidad”, asegura Yago a PERFIL y explica detalles de su vida actual, cómo es competir en el exterior y qué sintió al representar a Argentina en el Mundial de Países.

—¿Cómo estás con el pase al West Ham?

—Es una experiencia increíble. Cuando mi agencia Bundled me dijo que había interés del West Ham y que se podía llegar a un acuerdo, obviamente tenía ganas de que pasara. Y que finalmente sucediera es bárbaro. Además, una vez cerrada la contratación nos invitaron allá, hicimos una presentación con fotos y también nos invitaron a ver un partido del West Ham.

—¿Qué representa esto para tu carrera?

—Es un paso gigante. Tampoco venía de un mal club como es Independiente pero dar tan rápido el salto a un equipo inglés es muy importante. —¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe de eSports que te contrató un equipo inglés para jugar?

—Lo que hacemos es como un deporte más en el sentido que estás jugando en un equipo nacional y de repente otro equipo europeo con tanta dimensión tiene interés por vos e intenta contratarte. Creo que está mal visto, por así decirlo, o mucha gente cree que las personas que se dedican a los eSports están todo el día con la computadora o con la consola jugando. Pero un futbolista no está entrenando las 24 horas o un médico no está trabajando todo el día. No sé por qué a los que se dedican a los eSports sí se les dice que están todo el día con esto.

—¿Qué opina tu familia?

—No sé si lo esperaban o no pero lo tomaron bien y están orgullosos. Ellos ya sabían que yo jugaba torneos en Argentina y me iba bien. Pero creo que terminaron de entender cuando a fines de 2018 clasifiqué a mi primer torneo internacional que se jugó en Londres. En ese momento les resultó como raro porque de repente me fui a Inglaterra a jugar contra los mejores del mundo y además a mí en ese torneo me fue muy bien, solo perdí en semifinales. Después de eso, cuando se acercó Independiente empezaron a dimensionarlo más.

—No sos el primer argentino contratado por un equipo europeo para jugar eSports. ¿Creés que cada vez será más cotidiano esto?

—Sí, yo creo que sí. Tenés el caso de Nicolás Villalba, que también juega para un equipo europeo. Y no solo fútbol. Un equipo español de Counter Strike contrató cuatro argentinos hace poco. Cada vez somos más los que podemos vivir de esto y ojalá que un día Argentina llegue a ser lo que es Europa en el sentido de que los jugadores puedan tener el apoyo y sustento económico que brindan los europeos.

—¿Cuándo fue el quiebre donde dijiste: “Puedo hacer esto profesionalmente”?

—Creo que fue cuando clasifiqué a mi primer torneo internacional. Porque no te la esperás y fue raro. Además, fue todo rápido porque en un trayecto de 9 o 10 meses pasé por tres clubes, viajé seis o siete veces afuera y todo en poco tiempo. A veces cuesta caer en que todo esto está sucediendo.

—¿A qué países viajaste?

—Estuve en Londres un par de veces, una vez en Atlanta (Estados Unidos), otra en Berlín y la semana pasada en Brasil, donde clasifiqué para un torneo que se juega en Rumania a principios de noviembre. Viajar es una linda experiencia y también estar en esos torneos donde jugás contra muchos jugadores europeos y es difícil clasificar.

—Este año también representaste a Argentina en el Mundial de Países. ¿Cómo fue ese momento?

—Genial. Nos dieron bolsos con ropa del país a Nico (Villalba) y a mí para que representáramos al país y nos apoyaron mucho. El primer día no caía en dónde estábamos pero al segundo día entendí que éramos la Selección Argentina (de eSports) y que éramos dos atletas más, por así decirlo. Y que estábamos dándolo todo por el país. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida por haber llegado tan lejos, haber representado al país y que la gente se sienta representada por uno.

Sus "compañeros", Zabaleta y Lanzini

Hincha de Vélez en Argentina, Yago también es fan del West Ham inglés desde hace varios años. “Que me haya ido a buscar este club en particular lo hace aún mejor porque antes que se dé todo ya era mi equipo favorito de Inglaterra. Mirá la casualidad que en los torneos que jugaba usaba la camiseta del West Ham porque me gustaba mucho el club y ahora se dio esta oportunidad”, cuenta a PERFIL. Además, cuando se lo consulta por su jugador favorito lo nombra a Manuel Lanzini, el diez del equipo profesional del West Ham.De esta manera el equipo londinense es el primero en tener futbolistas argentinos en su plantel principal (el otro es Pablo Zabaleta) y además un jugador profesional de eSports. Todo un signo de que Argentina ya no solo “exporta” talentos surgidos de los deportes tradicionales sino también de los eSports que cada vez son más populares.