Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia del cine

Zoe Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos tras el éxito comercial de Avatar: Fire and Ash, que impulsó su recaudación total por encima de los 15.460 millones de dólares a nivel mundial.

El nuevo registro la ubica en el primer puesto del ranking histórico de intérpretes con mayor recaudación acumulada, superando a Scarlett Johansson, quien había liderado la lista hasta el año pasado.

El dato surge de las cifras actualizadas del sitio especializado The Numbers, que contabiliza la recaudación global de las películas en las que participó cada actor o actriz.

El impulso decisivo llegó con el estreno de la tercera entrega de la saga Avatar, que sumó más de 1.200 millones de dólares a la taquilla global desde su lanzamiento.

El papel de Avatar en la recaudación total de Zoe Saldaña

Avatar: Fire and Ash se mantuvo como la película número uno en la taquilla doméstica desde su estreno en diciembre, consolidando el peso de la franquicia en los números finales de Saldaña.

Aunque el film registró un rendimiento inicial menor al de las entregas anteriores, logró sostener una fuerte presencia internacional durante varias semanas consecutivas.

La saga dirigida por James Cameron es una de las más exitosas de la historia del cine y representa una parte central del récord alcanzado por la actriz.

Las dos primeras películas de Avatar ya habían aportado miles de millones a la recaudación acumulada de Saldaña antes del estreno de la tercera entrega.

Marvel y Gamora: el otro pilar del éxito comercial de Saldaña

Otro factor decisivo en el récord fue su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel como Gamora, personaje central de la trilogía Guardians of the Galaxy.

Saldaña también integró el elenco de varias películas de Avengers, que se encuentran entre las producciones más vistas y rentables de la historia del cine.

Estas franquicias permitieron que su filmografía combine éxitos consecutivos en distintos universos narrativos de gran alcance global.

A lo largo de los años, su presencia constante en superproducciones consolidó un perfil asociado a proyectos de alto impacto comercial.

Star Trek, Pirates of the Caribbean y otros éxitos de taquilla

Además de Avatar y Marvel, la actriz participó en las películas de Star Trek, que obtuvieron sólidos resultados de taquilla en distintos mercados internacionales.

También formó parte del elenco de Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, una de las sagas más influyentes del cine comercial moderno.

En 2025, Saldaña sumó un nuevo reconocimiento al ganar el Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez, producción de Netflix.

Actualmente, la intérprete trabaja en la próxima temporada de la serie de acción Lioness, ampliando su presencia en el terreno audiovisual.

Ranking de actores más taquilleros de la historia del cine

Detrás de Saldaña y Johansson aparecen nombres como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt, todos con fuerte presencia en producciones de Marvel.

Entre los actores con mayor recaudación que no protagonizaron películas del universo Marvel figuran Tom Cruise, Dwayne Johnson y Tom Hanks.

En el ranking femenino, después de Saldaña y Johansson, se destacan Emma Watson, Karen Gillan y Elizabeth Olsen.

Las cifras reflejan el peso creciente de las grandes franquicias en la construcción de récords históricos dentro de la industria cinematográfica global.

