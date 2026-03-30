Revés para Javier Milei: la Justicia frenó la casi totalidad de la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei tuvo un stop en medio de la algarabía por el fallo por YPF. Hoy la justicia local dio lugar aún planteo de la CGT y dictó una medida cautelar que pone en suspenso prácticamente todo el articulado de la reforma laboral que fue aprobada en Diputados semanas atrás.

Ahora el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro Nacional a cargo de Sebastián Amerio prepara la presentación que intentará revertir la medida judicial que frena una de las leyes que en la Casa Rosada consideran claves para la reactivación económica.

El equipo jurídico del Gobierno, el mismo que celebró el fallo en EE.UU. a favor del Estado argentino respecto del litigio abierto por la expropiación de YPF, ya trabaja contrarreloj para realizar la presentación. La decisión fue tomada hoy por el magistrado Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo de primera instancia N°63.

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