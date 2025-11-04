60 millones de viajes en transporte público fueron abonados con tarjeta.

A nueve meses del lanzamiento del sistema multipagos en el transporte público, ya se registraron más de 60 millones de viajes abonados con tarjetas de débito y crédito. La adopción de pagos sin contacto mediante tecnología NFC (celulares y relojes inteligentes) sigue en aumento, impulsando la digitalización de los pagos en todo el país.

Según datos de Payway, proveedor líder de medios de pago, entre fines de 2024 y septiembre de 2025, el 69,5% de los pasajes se abonó con tarjeta de débito y el 30,5% con crédito. Del total, aproximadamente el 30% de los pagos se realizaron a través de dispositivos NFC, especialmente en el subte porteño y el Metrotranvía de Mendoza, donde esta tecnología se implementó recientemente.

El tercer trimestre de 2025 mostró un aumento en el uso de la tarjeta de crédito con planes de cuotas. El 41,46% de las transacciones con crédito se realizaron en hasta 3 cuotas, mientras que las de 4 a 6 pagos representaron un 33,31% y las de 12 cuotas casi un 23%. Por su parte, el uso de Cuota simple cayó del 6,82% al 4,15%, reflejando una menor demanda de pagos únicos financiados.

En contraste, el uso de la tarjeta de débito descendió un 20,50% interanual en cantidad de transacciones y 1,93% respecto al trimestre anterior. Esta baja se relaciona con la reducción de extracciones de efectivo, que retrocedieron un 43,73% en cajeros automáticos y 42,05% en comercios. Sin embargo, el volumen de pagos con débito creció levemente respecto al trimestre previo, consolidándose como la opción preferida para montos habituales.