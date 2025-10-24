Acusan a Camilota de usar las donaciones de Thiago, su hermano, para ir a un spa

Camila Deniz también conocida como "Camilota" quedó envuelta en críticas luego de que usuarios en redes sociales la acusaran de usar el dinero que había sido donado para los gastos médicos de su hermano, Thiago Medina por el accidente que había sufrido, para ir a un lujoso spa con una amiga.

Durante el mes que Medina estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue operado dos veces, la joven solicitó ayuda económica para afrontar la internación y otras necesidades de su hermano.

Inmediatamente, los usuarios reaccionaron de manera solidaria. Sin embargo, la polémica estalló días atrás, cuando Camila compartió en Instagram una escapada a un spa de lujo junto a una amiga. En las imágenes se la veía sonriente, lo que desató la indignación de varios usuarios que la acusaron de utilizar el dinero donado para pagar esa salida relajante. Los mensajes en su contra se multiplicaron, poniendo en duda el destino de los fondos recolectados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante la ola de cuestionamientos, Camila respondió con un descargo en sus historias. “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, las noches sin dormir ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”, escribió. Luego agregó: “No fue un lujo, fue un respiro. Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien, pero sigo de pie”.

Mientras tanto, Thiago Medina ya se encuentra en recuperación en la casa de Daniela Celis, junto a sus hijas Laia y Aime.