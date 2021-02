Adrián Menem: "Carlos fue el único presidente de la historia que derrotó la inflación"

Tras el fallecimiento de Carlos Saúl Menem comenzó a recordarse y generarse una suerte de revisionismo histórico de lo que fueron sus dos mandatos presidenciales. Dichos mandatos estuvieron llenos de hechos imborrables en la memoria de los argentinos como, por ejemplo, la Reforma de la Constitución de 1994, la creación de la ANMAT o las privatizaciones estatales, la Ley de Convertibilidad y el atentado a la AMIA.

En comunicación con RePerfilAr su sobrino, Adrián Menem, lo recordó en la intimidad: "Era una persona alegre, divertida y siempre positiva, pero fundamentalmente una persona sin rencores". Además, el familiar del exmandatario habló sobre la vida política de Carlos Menem: "Todo en su vida era política. Él tenía un objetivo muy claro que era llegar a ser presidente y cambiar los destinos de la Argentina. Y cumplió todo lo que dijo".

Luego, Adrián Menem se refirió a las declaraciones del intendente de Río Tercero y el rechazo a llevar adelante el duelo nacional en dicha localidad: "Me parece que esta fuera de lugar lo que dijo, es una infamia. Menem no tiene ninguna culpabilidad en la causa, no esta procesado, ni estaba condenado, no se había demostrado absolutamente nada".

Por último, el ex diputado quiso recordar a su tío como "el único presidente en la historia Argentina que logró derrotar la inflación" y dijo que fue un periodo "donde hubo una proyección hacía el futuro y donde la gente podía acceder a una vivienda o a un crédito".