Agenda deportiva: dónde y cuándo ver los eventos más destacados del 22 y 23 de abril

La agenda deportiva de este fin de semana se destaca por el choque entre el Manchester City y el Sheffield United. El encuentro definirá a uno de los finalistas de la FA Cup el sábado a las 12:45 Hs y será transmitido por ESPN y Star +.

Más tarde, a las 18:00 Hs San Lorenzo se medirá con Platense en la pantalla de ESPN Premium. El ciclón está segundo en la tabla y el calamar llega con un racha de 3 victorias seguidas.

En tanto, el domingo, Barcelona jugará con el Atlético Madrid a las 11:15 y se podrá ver por ESPN y Star +. Correa, De Paul y Molina serían titulares ante los catalanes, que están punteros en la liga española.

A continuación, 15:30 Hs en TNT Sports, Boca visitará a Rosario Central. Un partido con dos realidades muy distintas: los rosarinos están terceros, mientras que los xeneizes solo tienen 4 victorias en 12 fechas.

Casi en paralelo, a las 15:45 Hs y por Star +, Juventus recibirá al Napoli. La vecchia signora marcha tercera, a 16 unidades del local que es líder del torneo.

Por el sudamericano Sub-17, Argentina enfrentará a Brasil a las 18:30 por la pantalla de TyC Sports. Los dirigidos por Placente ya no tienen chances de campeonar, más allá de que clasificaron al mundial.

Por último, River chocará con Independiente en el Monumental. El partido comenzará 20:30 Hs y será transmitido por ESPN Premium. Los millonarios tienen una racha de 7 victorias consecutivas, mientras que el rojo solo ganó 1 partido.



Agenda deportiva completa del 22 y 23 de abril

SÁBADO 22 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Arsenal vs Unión de Santa Fe ESPN Premium

15:30 Lanús vs Sarmiento TNT SPORTS

20:30 Central Cba (SdE) vs Godoy Cruz TNT SPORTS

20:30 Belgrano vs Newell's ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Fulham vs Leeds United STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Aston Villa STAR +

11:00 Crystal Palace vs Everton STAR +

11:00 Leicester City vs Wolverhampton STAR +

11:00 Liverpool vs Nottingham Forest ESPN 2 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Osasuna vs Betis DIRECTV SPORTS

11:15 Almeria vs Athletic Club Bilbao ESPN Extra / STAR +

13:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano ESPN Extra / STAR +

13:30 Valladolid vs Girona DIRECTV SPORTS

16:00 Real Madrid vs Celta de Vigo STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Salernitana vs Sassuolo STAR +

13:00 Lazio vs Torino ESPN 2 / STAR +

15:45 Sampdoria vs Spezia STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Hertha Berlin vs Werder Bremen STAR +

10:30 Hoffenheim vs Colonia STAR +

10:30 Bochum vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Mainz 05 vs Bayern Munich STAR +

13:30 B. Dortmund vs Frankfurt ESPN 3 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Auxerre vs Lille STAR +

16:00 Lens vs Monaco STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers STAR +

23:00 LA Lakers vs. Memphis Grizzlies ESPN 3 / STAR +

FA CUP

12:45 Manchester City vs Sheffield United STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Dep. Madryn vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Nueva Chicago vs Gimnasia (M) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Brown (PM) TYC SPORTS PLAY

17:30 Chacarita vs Riestra TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

19:00 Villa Dalmine vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

19:35 Aldosivi vs Atlanta TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

21:40 All Boys vs Patronato TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CASI vs. Hindú STAR +

15:10 CUBA vs. La Plata STAR +

15:10 Newman vs. SIC STAR +

15:10 Belgrano vs. Buenos Aires STAR +

15:10 San Luis vs. Alumni STAR +

15:30 Pucará vs. Atlético del Rosario ESPN 3 / STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Fluminense vs Paranaense STAR +

18:30 Cuiaba vs Bragantino STAR +

18:30 Sao Paulo vs America MG STAR +

21:00 Cruzeiro vs Gremio STAR +



SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs. Selknam ESPN 3 / STAR +

DOMINGO 23 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 San Lorenzo vs Platense ESPN Premium

15:30 Rosario Central vs. Boca TNT SPORTS

17:30 Instituto vs. Banfield ESPN Premium

18:00 Estudiantes vs. Talleres TNT SPORTS

20:30 River vs. Independiente ESPN Premium

SERIE A

07:20 Empoli vs. Inter STAR +

09:50 Monza vs. Fiorentina STAR +

09:50 Udinese vs. Cremonese STAR +

12:50 Milan vs. Lecce ESPN 2 / STAR +

15:30 Juventus vs. Napoli ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Reims vs. Strasbourg STAR + / ESPN

11:50 Montpellier vs. Rennes STAR +

15:30 Lyon vs. Olympique Marseille ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Elche vs. Valencia ESPN 3 / STAR +

11:15 Bareclona vs. Atlético Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

13:20 Mallorca vs. Getafe ESPN 3 / STAR +

16:00 Sevilla vs. Villareal DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

09:50 Bournemouth vs. West Ham ESPN Extra / STAR +

09:55 Newcastle vs. Tottenham STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Freiburg vs. Schalke 04 ESPN 2 / STAR +

12:20 Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig STAR +

14:20 Borussia Monchengladbach vs. Union Berlin STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers ESPN Extra / STAR +

16:30 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings ESPN Extra / STAR +

20:00 Atlanta Hawks vs. Boston Celtics ESPN 2 / STAR +

FA CUP

12:25 Brighton vs. Manchester United STAR + / ESPN

PRIMERA - NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs. Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristán Suárez vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Deportivo Maipú vs. Brown TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Chaco Forever vs. Gimnasia Jujuy TYC SPORTS PLAY

18:00 Independiente Rivadavia vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

TC 2000

09:30 Fecha 4 TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Internacional vs. Flamengo STAR +

16:00 Santos vs. Atlético Mineiro STAR +

16:00 Vasco da Gama vs. Palmeiras STAR +

EREDIVISIE

08:00 Twente vs. Sparta Rotterdam STAR +

10:20 PSV vs. Ajax STAR + / ESPN

12:30 Feyenoord vs. Utrecht STAR +

ATP 500 - BARCELONA

11:00 Final ESPN 3 / STAR +

NASCAR CUP SERIES

17:00 Talladega DIRECTV SPORTS / 1614

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. Cobras Brasil XV ESPN 3 / STAR +