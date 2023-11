Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del primer fin de semana de noviembre

El viernes por la mañana arranca con los Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. Los atletas argentinos continúan conquistando medallas y de esa forma, poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por la noche, River recibirá a Huracán por la fecha 12 de la Copa de la Liga. El millonario quiere seguir haciendo historia y estirar su racha ganadora a 20 partidos en el Monumental. Mientras que el globo pretende salir de la zona del descenso.

El sábado, comienza con el duelo entre El City de Julián Álvarez y el Bournemouth por la fecha 11 de la Premier League. Los ciudadanos necesitan ganar para llegar a lo más alto de la tabla.

En la tarde brasileña, en el mítico Estadio Maracaná, Boca chocará contra Fluminense por la final de la Copa Libertadores. El conjunto Xeneize se ilusiona y sueña con la séptima consagración del máximo torneo continental.

El domingo, el asfalto de Paraná arderá porque se disputará la jornada número 11 del TC200. Leonel "Tano" Pernía pica en punta con 341 puntos, lo sigue facundo marques con 212. Ambos pilotos con Renault.

Por la tarde, los motores crujirán en Brasil porque se presentará la Fórmula 1. Max Vertapen actual tricampeón, está a punto de lograr un récor histórico, sumar 19 triunfos en 22 competencias.

El lunes la jornada deportiva se cierra con un clásico bien londinense, el Tottenham del "Cuti" Romero se enfrentará contra el Chelsea de Enzo Fernández por la fecha 11 de la Premier League. Los Spurs lideran el campeonato con 26 puntos.

Agenda completa del viernes 3 de noviembre

COPA DE LA LIGA

19:00 Arsenal vs Gimnasia (LP) TNT SPORTS

21:00 River Plate vs Huracán ESPN Premium

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Las Palmas vs Atletico Madrid DGO / ESPN 2 / STAR +

NBA

20:30 Milwaukee Bucks vs. New York Knicks ESPN 2 / STAR +

23:00 Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks ESPN 2 / STAR +

ATP MASTERS 1000 - PARÍS

10:00 Cuartos de Final ESPN 3 / STAR +

15:30 Cuartos de Final ESPN 3 / STAR +

F1 | GP BRASIL

11:30 Práctica #1 STAR +

15:00 Clasificación STAR +

EUROLIGA

16:30 Barcelona vs. Panathinaikos DGO / DSPORTS 2 / 1612

BOXEO

23:00 Luis Castillo vs. Miguel Herrera ESPN Extra / STAR +

Agenda completa del sábado 4 de noviembre

COPA DE LA LIGA

15:00 Argentinos vs Instituto ESPN Premium

21:30 Atl Tucumán vs Independiente ESPN Premium

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

17:00 Boca Juniors vs Fluminense FOX SPORTS / PLUTO TV / STAR + / TELEFE

PREMIER LEAGUE

09:30 Fulham vs Manchester United STAR +

12:00 Brentford vs West Ham STAR +

12:00 Burnley vs Crystal Palace STAR +

12:00 Everton vs Brighton And Hove STAR +

12:00 Manchester City vs Bournemouth STAR +

12:00 Sheffield United vs Wolverhampton STAR +

14:30 Newcastle vs Arsenal FC STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Osasuna vs Girona DGO / STAR +

12:15 Betis vs Mallorca DSports / DGO

14:30 Celta de Vigo vs Sevilla DSports / DGO

17:00 Real Sociedad vs Barcelona DGO / STAR +

SERIE A

11:00 Salernitana vs Napoli STAR +

14:00 Atalanta vs Inter STAR +

16:45 Milan vs Udinese STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Colonia vs Augsburgo STAR +

11:30 Union Berlin vs Frankfurt STAR +

11:30 Mainz 05 vs RB Leipzig STAR +

11:30 Friburgo vs Monchengladbach STAR +

11:30 Hoffenheim vs B. Leverkusen STAR +

14:30 B. Dortmund vs Bayern Munich STAR +

Agenda completa del domingo 5 de noviembre

NFL: SUPERBOWL

15:00 Washington Commanders vs New England Patriots DGO / FOX SPORTS 2

COPA DE LA LIGA

16:00 Vélez vs Talleres (C) DGO / TNT SPORTS

16:30 Unión vs Lanús DGO / ESPN Premium

18:30 Racing Club vs Central Cba (SdE) DGO / TNT SPORTS

20:30 Estudiantes (LP) vs Defensa y Justicia DGO / ESPN 2 / ESPN Premium / TV PUBLICA

21:00 Newell's vs Sarmiento (J) DGO / TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Hellas Verona vs Monza DGO / ESPN 3 / STAR +

10:50 Cagliari vs Genoa STAR +

14:00 Roma vs Lecce ESPN Extra / STAR +

16:30 Fiorentina vs Juventus DGO / ESPN 2 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Alavés vs Almería DSports / DGO

12:15 Valencia vs Granada DSports / DGO

14:30 Villarreal vs Athletic Bilbao DGO / ESPN 2 / STAR +

17:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano DSports / DGO

PREMIER LEAGUE

11:00 Nottingham Forest vs Aston Villa DGO / ESPN 2 / STAR +

13:30 Luton Town vs Liverpool STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Wolfsburgo vs Werder Bremen STAR +

13:30 Heidenheim vs Stuttgart DGO / ESPN 3 / STAR +

FÓRMULA 1

14:00 Gran Premio de Brasil DGO / FOX SPORTS / STAR +

ATP MASTERS 1000 - PARÍS

11:00 Masters 1000 Final DGO / ESPN 3 /STAR +

A1 PADEL

14:00 Padel Puebla – Final STAR +

ABIERTO ARGENTINO DE POLO

14:00 Equipo a Confirmar vs. El Overo Z7 UAE STAR +

16:30 La Natividad vs. Equipo a Confirmar STAR +

TORNEO DE LA URBA

18:30 SIC vs Hindú DGO / ESPN 3 / STAR +