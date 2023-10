Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos de este fin de semana

El viernes arranca temprano con los Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. Los atletas argentinos quieren subirse al puesto de los más medalleros y sueñan con clasificarse a los Juegos Olímpicos del país.

Por la tarde, Los Pumas chocarán contra Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial de Rugby de Francia. El conjunto argentino a pesar del traspié con los All Blacks se ilusionan con seguir haciendo historia.

En tanto, el sábado, se jugará en Uruguay, la final de la Copa Sudamericana entre Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda y la Liga Deportiva Universitaria de Quito dirigida por Luis Zubeldía. El equipo ecuatoriano ganó el trofeo en el 2009.

Cuando baje el sol, boca recibirá a estudiantes de La Plata por la fecha 11 de la Copa de la Liga. La duda del Xeneize es si presenta un mix de titulares o suplentes, pensando en su única obsesión, ganar la séptima Copa Libertadores.

El domingo comienza con un clásico inglés en la mítica ciudad de Manchester, el City de Julián Álvarez visitará al United por la décima fecha de la Premier League. Ambos equipos necesitan los 3 puntos para escalar posiciones.

Casi en paralelo, el turismo carretera rajará el pavimento en el Autódromo de Rafaela en la jornada 11 del 2023. El campeonato lo lidera Julián Santero con 359.5 puntos representando la escudería Ford.

El domingo se cierra con el duelo entre River y Gimnasia en el bosque platense por la fecha 11 de la Copa de la Liga. El conjunto millonario se encuentra a un paso de clasificar a cuartos, mientras el Lobo quiere sumar para escaparle al descenso.

Agenda deportiva completa del viernes 27 de octubre

SERIE A

15:45 Genoa vs Salernitana STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

16:00 Los Pumas vs Inglaterra STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

16:00 Crystal Palace vs Tottenham ESPN / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Clermont vs Niza STAR +

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Girona vs Celta de Vigo DSports / DGO

PRIMERA NACIONAL

21:10 San Martin (T) vs Riestra TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

NBA

23:00 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors ESPN 3 / STAR +

LIGA NACIONAL

21:00 Comunicaciones vs. Argentino (J) BASQUET PASS TV

F1 - GP DE MÉXICO

15:30 Práctica #1 STAR +

Agenda deportiva completa del sábado 28 de octubre

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

17:00 Liga Quito vs Fortaleza DSports / DGO / ESPN

COPA DE LA LIGA

19:00 Boca Juniors vs Estudiantes (LP) TNT SPORTS

21:30 Instituto vs Vélez ESPN Premium / STAR +

PREMIER LEAGUE

08:30 Chelsea vs Brentford STAR +

11:00 Arsenal FC vs Sheffield United STAR +

11:00 Bournemouth vs Burnley STAR +

13:30 Wolverhampton vs Newcastle STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Almeria vs Las Palmas ESPN 2 / STAR +

11:15 Barcelona vs Real Madrid STAR + / ESPN

13:30 Mallorca vs Getafe DSports / DGO

16:00 Cádiz vs Sevilla ESPN 3 / STAR +

SERIE A

10:00 Sassuolo vs Bologna STAR +

13:00 Lecce vs Torino STAR +

15:45 Juventus vs Hellas Verona STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Monchengladbach vs Heidenheim STAR +

10:30 Augsburgo vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Bayern Munich vs Darmstadt STAR +

10:30 Werder Bremen vs Union Berlin STAR +

10:30 Stuttgart vs Hoffenheim STAR +

13:30 RB Leipzig vs Colonia STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

16:00 Nueva Zelanda vs Sudáfrica STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

17:30 Chacarita vs Temperley TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:00 Agropecuario vs Ferro DSports / DGO

21:30 Quilmes vs Gimnasia (M) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

21:00 Gimnasia (CR) vs. Olímpico (LB) BASQUET PASS TV

Agenda deportiva completa del domingo 29 de octubre

COPA DE LA LIGA

14:00 Colón vs. Atlético Tucumán DGO / TNT SPORTS

16:30 Rosario Central vs. Argentinos DGO / TNT SPORTS

17:30 Gimnasia vs River DGO / ESPN Premium

21:00 Independiente vs. Arsenal DGO / ESPN Premium

PRIMERA - NACIONAL

16:00 Deportivo Maipú vs. San Martín TYC SPORTS PLAY

18:00 Almirante Brown vs. Independiente (RVDA) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

19:00 Estudiantes (RC) vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

21:30 Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MOTO GP TAILANDIA

01:45 Carrera ESPN 2 / STAR +

F1 - GP DE MÉXICO

16:00 Carrera STAR +