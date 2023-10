Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos de este fin de semana

Este viernes llega cargado de emociones con el regreso la Copa de la Liga. La fecha arranca con el encuentro entre Rosario Central y Huracán desde las 20:30 Hs. por la pantalla de TNT SPORTS.

El sábado por la noche, el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará con Cincinnati por la fecha 37 de la MLS desde las 20:30 Hs y se televisará por APPLE TV+. Las Garzas sólo le sirve ganar para poder clasificar a los playoffs.

El domingo, a las 7 Hs los Pumas chocarán con Japón por la cuarta fecha del Mundial de Rugby en la pantalla de STAR + y ESPN. Argentina debe ganar o ganar para poder pasar a cuartos de final.

Al mediodía, desde las 12.20 Hs en STAR + y ESPN el Manchester City de Julián Álvarez visitará al Arsenal por fecha 8 de la Premier League. Los ciudadanos vienen de una dura derrota ante Wolveshamton. De todas maneras, están primeros con 18 puntos.

Luego, a las 13:10 Hs se correrán los 200 kilómetros del TC 2000 en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, y será televisado por Canal 13 y TyC Sports. Lidera el campeonato Leonel Pernía con 283 puntos con Renault y segundo se ubica Julián Sandero de Toyota con 202.

Agenda deportiva del viernes 6 de octubre

COPA DE LA LIGA

20:30 Rosario Central vs Huracán TNT SPORTS

SERIE A

13:30 Empoli vs Udinese ESPN 2 / STAR +

15:45 Lecce vs Sassuolo STAR +

BUNDESLIGA

15:30 Monchengladbach vs Mainz 05 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Athletic Bilbao vs Almeria DSports / DGO

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (PM) vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:30 Nueva Chicago vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

21:10 All Boys vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

F1 - GP DE QATAR

10:30 Práctica #1 STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

15:45 Francia vs. Italia STAR +

Agenda deportiva del sábado 7 de octubre

COPA DE LA LIGA

16:30 San Lorenzo vs Newell's ESPN Premium

19:00 Lanús vs Defensa y Justicia TNT SPORTS

19:00 Estudiantes vs Godoy Cruz ESPN Premium

21:30 Argentinos Juniors vs Independiente ESPN Premium

21:30 Central Córdoba (SdE) vs Tigre TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Luton Town vs Tottenham STAR +

11:00 Burnley vs Chelsea STAR +

11:00 Everton vs Bournemouth STAR +

11:00 Fulham vs Sheffield United STAR +

11:00 Manchester United vs Brentford STAR +

13:30 Crystal Palace vs Nottingham Forest STAR +

SERIE A

10:00 Inter vs Bologna STAR +

13:00 Juventus vs Torino STAR +

15:45 Genoa vs Milan STAR +

BUNDESLIGA

10:30 B. Dortmund vs Union Berlin STAR +

10:30 Augsburgo vs Darmstadt STAR +

10:30 RB Leipzig vs Bochum STAR +

10:30 Stuttgart vs Wolfsburgo STAR +

13:30 Werder Bremen vs Hoffenheim STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Inter Miami vs Cincinnati Apple TV

ATP 1000 - SHANGHAI

01:30 Segunda Ronda STAR +

Agenda deportiva del domingo 8 de octubre

COPA DE LA LIGA

14:30 Instituto vs.Gimnasia DGO / TNT SPORTS

14:30 Unión vs. Sarmiento DGO / ESPN Premium

16:45 River vs. Talleres DGO / ESPN Premium

18:45 Racing vs. Platense DGO / TNT SPORTS

SERIE A

07:20 Monza vs. Salernitana ESPN Extra / STAR +

09:50 Frosinone vs. Hellas Verona STAR +

09:50 Lazio vs. Atalanta STAR +

12:50 Cagliari vs. Roma STAR +

15:30 Napoli vs. Fiorentina ESPN 3 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Brighton vs. Liverpool STAR +

09:50 West Ham vs. Newcastle STAR +

09:55 Wolverhampton vs. Aston Villa ESPN 2 / STAR +

12:20 Arsenal vs. Manchester City STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Bayer Leverkusen vs. Koln STAR +

12:20 Bayern Munich vs. Freiburg ESPN 2 / STAR +

14:20 Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim 1846 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:20 Celta de Vigo vs. Getafe ESPN 2 / STAR +

15:50 Granada vs. Barcelona ESPN 2 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 San Martín de Tucumán vs. Almirante Brown TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Riestra vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Aldosivi vs. Derpotivo Maipú TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

16:50 Chacarita vs. Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

17:00 Club Mitre vs. Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing (CBA) vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

20:30 Independiente vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

PREOLÍMPICO DE VOLEY

05:00 Canadá vs. México STAR +

07:25 Japón vs. Estados Unidos STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

07:00 Japón vs. Argentina STAR + / ESPN

12:30 Tonga vs. Rumania STAR +

15:45 Fiji vs. Portugal STAR +

ATP 1000 - SHANGHAI

01:30 Tercera Ronda STAR +

07:30 Tercera Ronda ESPN 3 / STAR +

F1 - GP DE QATAR

13:55 Carrera STAR +