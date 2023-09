Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

Para comenzar a palpitar el fin de semana, el viernes a las 18.45 Hs. en TNT Sports Defensa y Justicia recibe a Boca Juniors. Ambos equipos se encuentran disputando torneos internacionales. El conjunto Almirón viene de perder con Tigre de local y clasificar a cuartos por penales ante Almagro en la Copa Argentina. Mientras que el Halcón de Varela, empató ante Godoy Cruz.

El sábado a las 11 Hs, la jornada deportiva sigue con la presentación del Manchester City de Julián Álvarez que visitará al West Ham y será televisado por STAR +. Los ciudadanos quieren estirar su racha ganadora y su puntaje perfecto, ya que ganaron cuatro match de cuatro, y suman doce puntos.

Por la tarde, a las 18Hs el Inter Miami de Messi se presentará ante la Atlanta UFC, por la fecha 32 de la MLS en APPLE TV +. El astro argentino que participó de las eliminatorias y figura ante Ecuador acarrea una molestia y pretende llegar en óptimas condiciones para compromisos de las garsas y que buscan clasificarse para los play off.

En tanto, el domingo desde las 9 Hs el asfalto de Singapur será testigo de la Fórmula 1, que se televisará por FOX Sports y Star +. Max verstappen pica en punta con 364 puntos con 12 triunfos y 14 podios en la temporada. Lo sigue el mexicano checo pérez con 219. Ambos corren bajo el ala de red bull.

A continuación, a las 13 Hs en la TV Pública los motores rugirán en San Luis porque hará su presentación en Turismo Carretera, el campeonato lo lidera Mariano Werner con 281.5 Segundo se ubica Julián Santero con 270.5 y en tercer lugar Mauricio Lambirus con 266 puntos.

Para culminar este apasionante domingo deportivo, River recibirá a Arsenal de Sarandí en el Más Monumental a las 19.30 Hs en ESPN Premium. El conjunto de De Michelis viene de una dura derrota ante Vélez. El millonario pretende estirar su racha histórica de local con 16 triunfos consecutivos, mientras que los del Viaducto buscan un milagro para mantener la categoría.

Agenda deportiva del viernes 15 de septiembre

COPA DE LA LIGA

17:00 Tigre vs Estudiantes (LP) ESPN Premium

18:45 Def y Justicia vs Boca Juniors TNT SPORTS

21:00 Colón vs Rosario Central TNT SPORTS

21:00 Banfield vs Argentinos ESPN Premium

BUNDESLIGA

15:20 Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen STAR +

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Rayo Vallecano vs. Alavés ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 PSG vs. Niza STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:10 Riestra vs Atlanta TYC SPORTS

21:30 San Martin (SJ) vs Agropecuario TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

15:40 Nueva Zelanda vs. Namibia STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

21:00 Kansas City Royals vs. Houston Astros STAR +

Agenda deportiva del sábado 16 de septiembre

COPA DE LA LIGA

15:00 Newell's vs Unión TNT SPORTS

17:00 San Lorenzo vs Racing Club ESPN Premium

19:00 Atl Tucumán vs Barracas Central TNT SPORTS

21:00 Talleres (C) vs Instituto ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Wolverhampton vs Liverpool ESPN / STAR +

11:00 Aston Villa vs Crystal Palace STAR +

11:00 Fulham vs Luton Town STAR +

11:00 Manchester United vs Brighton ESPN / STAR +

11:00 Tottenham Hotspur vs Sheffield United STAR +

11:00 West Ham United vs Manchester City STAR +

13:30 Newcastle vs Brentford ESPN 2 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Athletic Club vs Cádiz DGO / ESPN Extra

11:15 Valencia vs Atlético Madrid DSports / DGO

13:30 Celta de Vigo vs Mallorca DSports / DGO

16:00 Barcelona vs Real Betis ESPN / STAR +

SERIE A

10:00 Juventus vs Lazio STAR +

13:00 Inter vs Milan ESPN / STAR +

15:45 Genoa vs Napoli STAR +

BUNDESLIGA

10:30 RB Leipzig vs Augsburg STAR +

10:30 Freiburg vs Borussia Dortmund ESPN 2 / STAR +

10:30 Wolfsburg vs Union Berlin STAR +

10:30 Mainz 05 vs Stuttgart STAR +

10:30 Colonia vs Hoffenheim STAR +

13:30 Bochum vs Eintracht Frankfurt STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Rennes vs Lille STAR +

16:00 Lens vs Metz STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 New York City vs New York RB Apple TV

18:00 Atlanta United vs Inter Miami Apple TV

20:30 Toronto FC vs Vancouver Whitecaps Apple TV

20:30 Philadelphia Union vs Cincinnati Apple TV

20:30 Orlando City SC vs Columbus Crew Apple TV

20:30 CF Montreal vs Chicago Fire Apple TV

20:30 Charlotte vs DC United Apple TV

21:30 Dallas vs Seattle Sounders FC Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs St. Louis City Apple TV

21:30 Minnesota United vs Sporting KC Apple TV

22:30 Colorado Rapids vs New England Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs LA Galaxy Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Real Salt Lake Apple TV

PRIMERA NACIONAL

15:30 Guemes (SdE) vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Brown (PM) TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia (M) vs Temperley TYC SPORTS PLAY

17:45 Alte Brown vs Estudiantes (RC) DSports / DGO

COPA DAVIS

12:00 Argentina vs. Lituania DSPORTS 2 / 1612

Agenda deportiva del domingo 17 de septiembre

COPA DE LA LIGA

17:00 Godoy Cruz vs. Belgrano ESPN Premium

19:30 River vs. Arsenal ESPN Premium

SERIE A

07:20 Cagliari vs. Udinese STAR + / ESPN

09:50 Frosinone vs. Sassuolo STAR +

09:50 Monza vs. Lecce STAR +

12:50 Fiorentina vs. Atalanta ESPN Extra / STAR +

15:30 Roma vs. Empoli ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Lorient vs. Monaco STAR +

11:55 Olympique Marseille vs. Toulouse STAR +

15:30 Lyon vs. Havre STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Getafe vs. Osasuna ESPN Extra / STAR +

13:20 Sevilla vs. Las Palmas ESPN 2 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Bournemouth vs. Chelsea STAR + / ESPN

12:20 Everton vs. Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Hoffenheim vs. Werder Bremen ESPN 2 / STAR +

12:20 Darmstadt vs. Borussia Monchengladbach STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:30 Austin Fc vs. Timbers Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Brown vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:15 Gimnasia Jujuy vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Alvarado vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

17:00 Quilmes vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

17:00 Patronato vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

17:15 Deportivo Morón vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing (CBA) vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

PREOLÍMPICO DE VOLEY FEMENINO

03:50 Brasil vs. Perú STAR +

06:20 Alemania vs. Colombia STAR +

07:15 Japón vs. Argentina ESPN 2 / STAR +

08:30 China vs. México STAR +

GOLF: BMW CHAMPIONSHIP

08:00 Última Vuelta ESPN 3 / STAR +

F1 | GP SINGAPUR

08:55 Carrera STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

09:50 Sudáfrica vs. Rumania STAR +

12:00 Australia vs. Fiji STAR +

15:40 Inglaterra vs. Japón STAR +

CICLISMO - LA VUELTA

11:55 Etapa 21 STAR +