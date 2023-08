La agenda deportiva del fin de semana: partidos, horarios y dónde ver cada encuentro

El fin de semana llega cargado de deportes, por este motivo repasamos todos los eventos de la agenda deportiva de este 26 y 27 de agosto. El sábado a 15.30 Hs los Pumas se enfrentan en un amistoso a España en Madrid. El duelo se podrá ver por la pantalla de ESPN y STAR +. El conjunto argentino disputará su último encuentro antes del debut en la Copa del Mundo.

Mientras que, a las 20.30 Hs en Apple TV el Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a los New York Red Bull por la fecha 24 de la MLS. Las garsas vienen de salir campeones y están clasificados para otra final el 27 de septiembre por la US Open Cup.

El domingo 27 arranca con la Formula 1 en el GP de Países Bajos. La carrera se trasmitirá desde las 10 Hs por la pantalla de Fox Sports y STAR +. Max Verstapen quiere repetir podio en su tierra natal, dado que viene de ganar en el circuito de Bélgica. El holandés suma 314 puntos, lo sigue el comandante Checo Pérez con 189 tantos.

Más tarde, a las 17 Hs Boca y Sarmiento se medirán por la fecha 2 de la Copa de la Liga. El encuentro se podrá ver en la pantalla de ESPN Premium. El xeneize quiere continuar con su racha de victorias aunque no contará con el colo Barco que sufrió una lesión en el partido ante Racing por la Copa Libertadores.

Por otro lado, para cerrar el fin de semana River recibe a Barracas Central a las 21 Hs. El partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga se televisará por la pantalla de TNT Sports. El millonario busca recuperarse tras haber perdido con Argentino Juniors y no podrá contar con la flamante incorporación del Pity Martínez.

Agenda deportiva del sábado 26 de agosto

COPA DE LA LIGA

14:30 San Lorenzo vs Belgrano ESPN Premium

16:30 Estudiantes (LP) vs Unión TNT SPORTS

19:00 Newell's vs Lanús TNT SPORTS

19:00 Talleres (C) vs Huracán DSports / DGO / ESPN Premium / TV PUBLICA

21:30 Tigre vs Racing Club ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Bournemouth vs Tottenham STAR +

11:00 Arsenal FC vs Fulham STAR +

11:00 Brentford vs Crystal Palace STAR +

11:00 Everton vs Wolverhampton STAR +

11:00 Manchester United vs Nottingham Forest STAR +

13:30 Brighton And Hove vs West Ham STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs Hoffenheim STAR +

10:30 Colonia vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Friburgo vs Werder Bremen STAR +

10:30 Darmstadt vs Union Berlin STAR +

10:30 Bochum vs B. Dortmund STAR +

13:30 Monchengladbach vs B. Leverkusen STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Marsella vs Brest STAR +

16:00 PSG vs Lens STAR + / SERIE A

LIGA DE ESPAÑA

14:00 Cádiz vs. Almeria ESPN 2 / STAR +

14:30 Granada vs. Mallorca DSports / DGO / DSPORTS+ / 1613

16:30 Sevilla vs. Girona DSPORTS / 1610 / DSports / DGO

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 New York RB vs Inter Miami Apple TV

Agenda deportiva del domingo 26 de agosto

COPA DE LA LIGA

14:30 Godoy Cruz. vs Central Córdoba TNT SPORTS

14:30 Platense vs. Defensa y Justicia ESPN Premium

17:00 Sarmiento vs. Boca ESPN Premium

19:00 Independiente vs. Vélez TNT SPORTS

21:00 River vs. Barracas TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Rennais vs. Havre STAR + / ESPN

11:55 Lorient vs. Lille STAR +

15:30 Niza vs. Lyon STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Burnley vs. Aston Villa STAR +

09:55 Sheffield United vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Newcastle vs. Liverpool STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt ESPN 2 / STAR +

12:20 Bayern Munich vs. Augsburg STAR +

SERIE A

13:20 Juventus vs. Bologna ESPN 2 / STAR +

13:20 Fiorentina vs. Lecce STAR +

15:30 Napoli vs. Sassuolo STAR + / ESPN

15:30 Lazio vs. Genoa STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Villareal vs. Barcelona DGO / Dsports

14:20 Valencia vs. Osasuna ESPN Extra / STAR +

16:30 Athletic Bilbao vs. Real Betis DGO / Dsports

PRIMERA - NACIONAL

13:10 Almirante Brow vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

15:30 Chaco For Ever vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Mitre vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

F1 - GP DE PAÍSES BAJOS

09:00 Carrera STAR +

MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

05:00 Italia vs. República Dominicana DGO / Dsports

05:30 Australia vs. Alemania DGO / DSPORTS 2 / 1612

06:40 Libano vs. Canadá DGO / DSPORTS+ / 1613

09:30 Lituania vs. México DGO / DSPORTS+ / 1613

10:30 Francia vs Letonia DGO

TEST MATCH

12:30 Francia vs. Australia STAR +

GOLF: TOUR CHAMPIONSHIP

13:00 Vuelta final ESPN 3 / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs. Montpellier STAR +

INDYCAR SERIES

16:30 Carrera ESPN Extra / STAR +