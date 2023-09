Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

El agenda deportiva llega cargada de eventos este fin de semana, en el plano local este sábado 2 a las 21.30 hs comienza el choque entre Vélez y River en el estadio Amalfitani por la tercera fecha de la Copa de la Súper Liga. Será televisado por TNT Sports. El conjunto millonario, con sus nuevas figuras, pretende ganar en Liniers. Mientras que el Fortín necesita ganar y salir de la zona del descenso.

El domingo desde las 10 Hs por la pantalla de FOX Sports y STAR +, los motores rugirán con la Formula 1 en el Gran Circuito de Italiano de Monza. Max Verstappen se encaminó a ganar su 3° título. Suma 399 puntos, con 11 triunfos y 13 podios. Segundo, el mexicano Checo Pérez con 201 puntos, 2 triunfos y 7 podios.

A la misma hora pero trasmitido por ESPN y STAR +, se juega la 4 ° fecha de la Premier League. El Liverpool del Colo Mac Allister recibe al Aston Villa del Dibu Martinez. Los Diablos vienen de vencer a Newcastle por 2 a 1, mientras que los Villanos también ganaron al Burnley por 3 a 1.

Por la tarde, a las 16 Hs se corre el Indicar en el circuito de Portland y será trasmitido por ESPN y STAR +. Agustín Canapino fue penalizado en el Gateway cuando marchaba en el top ten y ahora tendrá revancha para reivindicarse. El campeonato lo lidera el español Alex Palou con 565 y puede coronarse campeón en la anteúltima fecha.

En tanto, la Bombonera temblará a las 18.30 Hs, porque Boca será anfitrión de Tigre y será televisado por ESPN Premium. El conjunto xeneize viene de ganar por Copa Libertadores y en el torneo doméstico perdió contra Sarmiento. Por el lado del grupo azulgrana, perdió en las 2 primeras fechas y su última oportunidad para recuperarse.

La jornada deportiva se cierra a las 23 Hs con la visita de Inter Miami de Lionel Messi contra los Ángeles Futbol Club, trasmite APPLE TV+. Las garzas se ubican en la posición 14 de la Conferencia Este y necesita ganar para poder entrar en la zona de Playoff. Así como termina el cotejo, el astro rosarino y campeón del mundo viajará para sumarse a la Scaloneta.

Agenda deportiva completa del sábado 02 de septiembre

COPA DE LA LIGA

15:00 Gimnasia (LP) vs Independiente ESPN Premium / STAR +

16:30 Lanús vs Godoy Cruz TNT SPORTS

19:00 Huracán vs Colón TNT SPORTS

19:00 Belgrano vs Newell's Old Boys ESPN / ESPN Premium / STAR +

21:30 Vélez Sarsfield vs River Plate TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Sheffield United vs Everton STAR +

11:00 Brentford vs AFC Bournemouth STAR +

11:00 Burnley vs Tottenham Hotspur STAR +

11:00 Chelsea vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Manchester City vs Fulham STAR + / ESPN

13:30 Brighto vs Newcastle United STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Sociedad vs Granada DGO / Dsports

11:15 Real Madrid vs Getafe DGO / Dsports

13:30 Deportivo Alavés vs Valencia ESPN 3 / STAR +

16:00 Real Betis vs Rayo Vallecano ESPN 3 / STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Bayer Leverkusen vs Darmstadt 98 ESPN 2 / STAR +

10:30 Hoffenheim vs Wolfsburg STAR +

10:30 Werder Bremen vs Mainz 05 STAR +

10:30 Augsburg vs Bochum STAR +

10:30 Stuttgart vs Freiburg STAR +

13:30 Borussia M'gladbach vs Bayern München STAR +

SERIE A

13:30 Bologna vs Cagliari STAR +

13:30 Udinese vs Frosinone STAR +

15:45 Atalanta vs Monza STAR +

15:45 Napoli vs Lazio STAR + / ESPN

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 New York City vs Vancouver Whitecaps Apple TV

20:30 Cincinnati vs Orlando City SC Apple TV

20:30 DC United vs Chicago Fire Apple TV

20:30 CF Montréal vs Columbus Crew Apple TV

20:30 New England vs Austin Apple TV

21:30 Nashville SC vs Charlotte Apple TV

21:30 Sporting KC vs St. Louis City Apple TV

21:30 Dallas vs Atlanta United Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids Apple TV

23:30 LA Galaxy vs Houston Dynamo Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Minnesota United Apple TV

23:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers Apple TV

PRIMERA NACIONAL

13:10 Brown de Adrogué vs Deportivo Maipú TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:00 Estudiantes de Caseros vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:00 Defensores Unidos vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Atlético Güemes vs Estudiantes Río Cuarto TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Temperley TYC SPORTS PLAY

15:30 Comunicaciones vs Argentino Merlo TYC SPORTS PLAY

17:10 Patronato vs All Boys TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

19:10 Quilmes vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

Agenda deportiva completa del domingo 03 de septiembre

COPA DE LA LIGA

14:00 Instituto vs. Banfield DGO / TNT SPORTS

14:00 Defensa y Justicia vs. Sarmiento DGO / ESPN Premium / STAR +

16:15 Argentinos vs. Atlético Tucumán DGO / ESPN Extra

16:15 Rosario Central vs. Talleres DGO / TNT SPORTS

18:30 Boca vs. Tigre DGO / ESPN Premium

20:30 Racing vs. Estudiantes DGO / TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Toulouse vs. Clermont ESPN 3 / STAR +

11:15 Niza vs. Strasbourg STAR +

15:30 Lyon vs. PSG ESPN 3 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Crystal Palace vs. Wolverhampton STAR +

09:50 Liverpool vs. Aston Villa DGO / STAR + / ESPN

12:20 Arsenal vs. Manchester United DGO / STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:15 Eintracht Frankfurt vs. Köln ESPN 2 / STAR +

12:20 Union Berlin vs. RB Leipzig STAR +

LIGA DE ESPAÑA

11:00 Mallorca vs. Athletic Bilbao DGO / ESPN 3 / STAR +

13:30 Atlético Madrid vs. Sevilla DGO

15:50 Osasuna vs. Barcelona DGO / STAR + / ESPN

16:00 Girona vs. Las Palmas DGO

US OPEN

12:00 Octavos de Final ESPN Extra / STAR +

13:00 Octavos de Final ESPN 2 / STAR +

20:00 Octavos de Final ESPN 2 / STAR +

SERIE A

13:20 Inter vs. Fiorentina ESPN 3 / STAR +

13:20 Torino vs. Genoa STAR +

13:30 Cremonese vs. Sampdoria DGO / DSPORTS+ / 1613

15:30 Lecce vs. Salernitana ESPN Extra / STAR +

15:30 Empoli vs. Juventus STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 New York Red Bull vs. Philadelphia Union Apple TV

23:00 Los Ángeles FC vs. Inter Miami Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

15:10 Alvarado vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. Agropecuario TYC SPORTS PLAY

15:40 Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia (Jujuy) vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing de Córdoba vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

19:00 San Martín (SJ) vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

GP3 ITALIA

03:10 Feature Race STAR +

F2 | GP ITALIA

04:55 Feature Race ESPN 3 / STAR +

MOTO GP CATALUNYA

05:45 Moto3 / Moto2 / MotoGP ESPN 2 / STAR +

F1 - GP DE ITALIA

09:55 Carrera STAR +

MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

10:30 Segunda fase DGO / DSPORTS 2 / 1612

CICLISMO - LA VUELTA

10:30 Etapa 9 STAR +

INDYCAR SERIES

16:00 Portland International Raceway ESPN 4 / STAR +

NASCAR CUP SERIES

19:00 Darlington DGO / DSPORTS MOTOR / 1614