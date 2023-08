Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana largo

El sábado a las 16 Hs, en la pantalla de ESPN y STAR +, el Manchester City de Julián Álvarez y el Newcastle del paraguayo Almirón se enfrentarán por la fecha 2 de la Premier League. Los ciudadanos vienen de vencer al Sevilla por penales en la Supercopa UEFA y obtener el cuarto título del 2023. Mientras que las urracas golearon al Aston Vila del Dibu Martínez por 5 a 1 .

Casi, en paralelo, a las 19 Hs llega uno de los clásicos de barrio más picantes, Atlanta recibirá en Villa Crespo a Chacarita por la fecha 26 del torneo de Primera Nacional y será televisado por TyC Sports. El conjunto bohemio se ubica en el puesto 11 con 32 puntos a 3 de meterse en reducido, mientras que los funebreros con 49 tantos y necesita ganar para quedar punteros en la zona B. Ambos equipos sueñan con el ascenso a Primera.

Por la noche, a las 22Hs en APPLE TV, el Inter Miami de Messi chocará con el Nashville por la final de la League Cup. El astro rosarino jugará su final número 42 y marcará un récord histórico, de las cuales ganó 29 y perdió 12. La Pulga desde su llegada no para de ganar y no quiere dejar pasar esta oportunidad para ratificar porque es el mejor de todos los tiempos.

El domingo a las 9 Hs en ESPN y STAR + arranca el Moto GP en Austria. El italiano Francesco Bagnaia pica en punta con 214 puntos, 4 triunfos y 6 podios con la escudería Ducati. En segundo lugar se ubica el español Jorge Martin con 1 victoria y 3 podios, tambien bajo el ala de Ducati .

Por la noche, a las 21 Hs y por la pantalla de ESPN Premium, River visitará en la Paternal a Argentinos Juniors por la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional. El actual campeón del torneo , cuenta con la vuelta del Pity Martínez y Manuel Lanzini entre otros. Mientras que el bicho que también viene de una dura eliminación por Copa Libertadores contará con Luciano Gondou y Alan Lescano.

Agenda de deportiva completa del sábado 19 de agosto

COPA DE LA LIGA

16:30 Independiente vs Colón TNT SPORTS

19:00 Gimnasia (LP) vs Talleres (C) TV PUBLICA

21:00 Vélez vs Barracas Central TNT SPORTS

BUNDESLIGA

10:30 B. Leverkusen vs RB Leipzig ESPN 2 / STAR +

10:30 Augsburgo vs Monchengladbach STAR +

10:30 Hoffenheim vs Friburgo STAR +

10:30 Stuttgart vs Bochum STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Heidenheim STAR +

13:30 B. Dortmund vs Colonia STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Fulham vs Brentford STAR +

11:00 Liverpool vs Bournemouth STAR +

11:00 Wolverhampton vs Brighton ESPN / STAR +

13:30 Tottenham vs Manchester United STAR + / ESPN

16:00 Manchester City vs Newcastle STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Lyon vs Montpellier STAR +

16:00 Toulouse vs PSG STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:00 Real Sociedad vs Celta de Vigo DGO

14:30 Almeria vs Real Madrid DGO

16:30 Osasuna vs Athletic Bilbao DGO / STAR +

SERIE A

13:30 Empoli vs Hellas Verona STAR +

13:30 Frosinone vs Napoli ESPN 2 / STAR +

15:45 Genoa vs Fiorentina STAR +

15:45 Inter vs Monza STAR +

TOP 12 DE LA URBA

15:10 San Luis vs. Hindú STAR +

15:10 Belgrano vs. Alumni STAR +

15:10 Newman vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Pucará vs. La Plata STAR +

15:10 CASI vs. Atlético del Rosario STAR +

15:30 CUBA vs. SIC ESPN 3 / STAR +

TEST MATCH

11:00 Gales vs. Sudáfrica ESPN 3 / STAR +

13:15 Irlanda vs. Inglaterra ESPN 3 / STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Quilmes vs. GEBA STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 San Fernando vs. SIC STAR +

MASTERS 1000 CINCINATTI

16:00 Semifinal #1 ESPN 2 / STAR +

19:00 Semifinal #2 STAR +

FINAL LEAGUES CUP

22:00 Nashville vs Inter Miami Apple TV

Agenda de deportiva completa del domingo 20 de agosto

COPA DE LA LIGA

14:00 Arsenal vs. Instituto ESPN Premium

16:00 Sarmiento vs. Tigre TNT SPORTS

16:15 Rosario Central vs. Atlético Tucumán ESPN Premium

18:30 Lanús vs. San Lorenzo TNT SPORTS

21:00 Argentinos vs. River ESPN Premium

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Lille vs. Nantes STAR + / ESPN

11:55 Monaco vs. Strasbourg STAR +

15:30 Lens vs. Rennais STAR +

PREMIER LEAGUE

09:55 Aston Villa vs. Everton DGO / STAR + / ESPN

12:20 West Ham vs. Chelsea DGO / STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:15 Union Berlin vs Mainz 05 STAR +

12:20 Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt STAR +

SERIE A

13:20 Roma vs. Salernitana ESPN 2 / STAR +

13:20 Sassuolo vs. Atalanta STAR +

15:30 Udinese vs. Juventus STAR + / ESPN

15:30 Lecce vs. Lazio STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Girona vs. Getafe DGO / Dsports

14:45 Barcelona vs. Cádiz DGO / STAR + / ESPN

16:30 Real Betis vs. Atlético Madrid DGO / Dsports

ATP MASTERS 1000 - CINCINNATI

17:30 Final DGO / ESPN 3 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

14:00 Agropecuario vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Alvarado vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

15:50 Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Maipú DGO / TYC SPORTS /TYC SPORTS PLAY

17:50 Patronato vs. Defensores de Belgrano DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MOTO GP AUSTRIA

05:45 Carrera ESPN 2 / STAR +

A1 PADEL

10:00 Suiza - Final STAR +

GOLF: BMW CHAMPIONSHIP

14:00 Vuelta final ESPN 3 / STAR +

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE VOLEY FEMENINO

18:30 Brasil vs Argentina DGO / DSPORTS 2 / 1612

FIBA - PREOLÍMPICO

21:00 Final DGO / DSPORTS+ / 1613