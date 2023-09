Agenda deportiva: dónde y cuándo ver los eventos deportivos del fin de semana

El sábado a las 10 Hs comienza con un duelo histórico, entre Los Pumas y Los Cóndores de Chile por la fecha 3 del grupo d en la Copa del Mundo en Francia, por la pantalla de ESPN y STAR +. Es la primera vez que se enfrentan 2 equipos sudamericanos en la máxima cita mundialista. El conjunto argentino venció a Samoa por 19 a 10 y está obligado a ganar para ilusionarse con la clasificación a cuartos de final.

Casi en paralelo, a las 11 Hs. el Manchester City de Julián Álvarez visitará al Wolverhampton y se podrá ver en ESPN y STAR +. Los ciudadanos llevan 6 jugados y 6 ganadas con 18 puntos y lideran la Premier League con total soledad. Mientras se prepara para su enfrentamiento entre semana con el Leipzig por la Champions League.

Por la tarde, a las 19 Hs llega uno de los clásicos más calientes, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Independiente y televisará ESPN Premium. La Academia de Gago lidera la zona 2 con 12 puntos, mientras que, el Rojo conducido por Carlos Tévez tiene 11 puntos y se ubica segundo en la zona 1.

Casi en paralelo, el Inter Miami, de Lionel Messi recibirá al New York City por la fecha 35 de la MLS a las 20.30 Hs en APPLE TV +. El campeón del mundo arrastra una dolencia pero sabe que Las Garzas necesitan ganar o ganar, ya que tienen 32 puntos y están a 5 de clasificarse a los playoff.

Acariciando la trasnoche, la contienda más esperada del año, Saúl Canelo Álvarez chocará con Jermell Charlo en una velada con todos los condimentos en el T-Mobile arena de Las Vegas desde las 23 Hs en ESPN y STAR +. El mexicano y el estadounidense se medirán por 4 títulos de la división supermediano y un cinturón especial por parte del consejo mundial de boxeo.

El domingo se frena el mundo. Es que a las 14 Hs. llega el superclásico. Boca y River en La Bombonera por la fecha 7 de la Copa de la Liga por la pantalla de ESPN Premium. La duda de Almirón es si pone un mix entre titulares y suplentes, ya que jugará ante Palmeiras en el marco de la Copa Libertadores. En cambio Demichelis afirmó que irá en busca de un victoria que haga cortar la mala racha de visitante y que mejor oportunidad frente al Xeneize.

Agenda deportiva del sábado 30 de septiembre

COPA DE LA LIGA

11:00 Arsenal vs Defensa y Justicia ESPN Premium

16:00 San Lorenzo vs Huracán TNT SPORTS

16:30 Rosario Central vs Newell's Old Boys ESPN Premium

19:00 Racing vs Independiente ESPN Premium / TNT SPORTS

21:30 Banfield vs Lanús TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs Brighton ESPN 2 / STAR +

11:00 Bournemouth vs Arsenal FC ESPN 3 / STAR +

11:00 Everton vs Luton Town ESPN Extra / STAR +

11:00 Manchester United vs Crystal Palace STAR +

11:00 Newcastle vs Burnley STAR +

11:00 West Ham vs Sheffield United STAR +

11:00 Wolverhampton vs Manchester City STAR +

13:30 Tottenham vs Liverpool STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Getafe vs Villarreal ESPN Extra / STAR +

11:15 Rayo Vallecano vs Mallorca DSports / DGO

13:30 Girona vs Real Madrid ESPN 2 / STAR +

16:00 Real Sociedad vs Athletic Bilbao DSports / DGO

SERIE A

10:00 Lecce vs Napoli STAR +

13:00 Milan vs Lazio ESPN 2 / STAR +

15:45 Salernitana vs Inter ESPN 2 / STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs Union Berlin STAR +

10:30 Colonia vs Stuttgart STAR +

10:30 Mainz 05 vs B. Leverkusen STAR +

10:30 Bochum vs Monchengladbach STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Frankfurt ESPN / STAR +

13:30 RB Leipzig vs Bayern Munich STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Clermont vs PSG STAR +

16:00 Mónaco vs Marsella ESPN Extra / STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Inter Miami vs New York FC Apple TV



PRIMERA NACIONAL

12:10 Alte Brown vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

13:30 Def. de Belgrano vs All Boys DSports / DGO

15:30 Estudiantes (BA) vs Mitre (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Güemes (SdE) vs Temperley TYC SPORTS PLAY

16:00 Ferro vs Racing (C) TYC SPORTS PLAY

16:30 San Martin (SJ) vs Def. Unidos TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. SIC STAR +

15:10 Buenos Aires vs. La Plata STAR +

15:10 Alumni vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 San Luis vs. CASI STAR +

15:10 Belgrano vs. Pucará STAR +

15:30 Newman vs. CUBA ESPN Extra / STAR +



MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

10:00 Argentina vs. Chile DGO / ESPN / STAR +

12:00 Fiji vs. Georgia STAR +

15:40 Escocia vs. Rumania STAR +

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

14:30 WRC Chile DSPORTS MOTOR / 1614

PREOLÍMPICO DE VOLEY

23:00 Argentina vs. Canadá ESPN / STAR +

Agenda deportiva del 01 de octubre

COPA DE LA LIGA

14:00 Boca vs. River DGO / ESPN Premium / TNT SPORTS

16:30 Colón vs. Unión DGO / ESPN Premium

17:00 Estudiantes vs. Gimnasia DGO / TNT SPORTS

18:30 Talleres vs. Belgrano DGO / ESPN Premium / STAR +

SERIE A

07:20 Bologna vs. Empoli STAR +

09:50 Udinese vs. Genoa STAR +

12:50 Atalanta vs. Juventus ESPN 2 / STAR +

15:30 Roma vs. Frosinone ESPN 3 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Reims vs. Lyon STAR +

11:55 Lorient vs. Montpellier STAR +

15:30 Rennais vs. Nantes STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Almería vs. Granada ESPN Extra / STAR +

11:15 Alavés vs. Osasuna DGO / Dsports

13:30 Real Betis vs. Valencia DGO / Dsports

15:50 Atlético Madrid vs. Cádiz ESPN 2 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:55 Nottingham Forest vs. Brentford STAR +

PRIMERA - NACIONAL

16:00 Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:00 Deportivo Madryn vs. Independiente TYC SPORTS PLAY

16:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

18:30 Atlético Rafaela vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

GOLF: RYDER CUP

06:20 Tercera Vuelta DGO / ESPN 3 / STAR +

WORLD PADEL TOUR

06:00 Final - femenina DGO / Dsports

08:00 Final - masculina DGO / Dsports

ATP CHALLENGER TOUR - BOGOTÁ

12:00 Final DGO / DSPORTS 2 / 1612

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:30 Australia vs. Portugal STAR +

15:45 Sudáfrica vs. Tonga STAR +

PREOLÍMPICO DE VOLEY

13:30 Cuba vs. Alemania STAR +

POLO: ABIERTO DE HURLINGHAM

13:30 Semifinales STAR +

16:00 Semifinal 2 STAR +

16:00 Semifinales STAR +

NASCAR CUP SERIES

15:00 Talladega DGO / DSPORTS MOTOR / 1614

A1 PADEL

18:00 Final - Asunción STAR +