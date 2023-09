Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

Este viernes arranca a las 12.45 Hs. con el choque entre Los Pumas y Samoa por la fecha 2 del grupo D en el Mundial de Inglaterra, televisado ESPN y STAR+. El conjunto argentino debe ganar o ganar si pretende pasar de ronda, ya que en el debút perdió contra Inglaterra por 27 a 10. Mientras que el equipo de Oceanía venció a Chile por 43 a 10.

El sábado a las 18.30 Hs en TNT SPORTS, Boca recibirá a Lanús en La Bombonera por la fecha 6 de la Copa de la Liga. El xeneize viene de golear a Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 0, y pudo romper la racha negativa luego de caer tres veces consecutivas en el torneo local. Mientras tanto, los granates empataron ante Sarmiento y suman 5 partidos sin poder ganar.

El domingo desde las 2 Hs en Fox Sports y STAR +, los motores rugirán en el circuito de Suzuka, Japón, porque se presentará la Fórmula 1. En la última carrera ganó el español, Carlos Sainz Jr, representante de Ferrari que cortó la hegemonía de Red Bull, con Max Verstappen. Igualmente el torneo lo lidera el neerlandés con 374 puntos. 12 triunfos y 14 podios.

En el amanecer dominguero, es decir desde las 7 Hs en ESPN y STAR + los motores y los cauchos seguirán quemando porque el Moto GP hará su exposición en el gran premio de India. Luego de la victoria obtenida por el español, Jorge Martín, en San Marino, pudo acortar la distancia en la tabla con su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, ambos pertenecen al team Ducatti.

Por la noche, en la península de Florida, se jugará el clásico entre Orlando City e Inter Miami de Lionel Messi por la fecha 34 de la MIS, desde las 23.00 Hs por APPLE TV. Las Garzas necesitan el triunfo si o si para poder clasificarse a los play off. Gran expectativa con este choque, ya que el astro rosarino le cambió la cara desde su arribo al conjunto de David Beckham.

El fin de semana culmina con el duelo entre Banfield y River en el Estadio Florencio Sola también por la fecha 6 de la Copa de la Liga, 21.00 Hs por ESPN PREMIUM. El millonario se ilusiona con romper la racha de 6 partidos sin conocer la victoria de visitante. Cabe destacar que el último triunfo del conjunto de Demichelis fue contra el taladro por 4 a 1, en el torneo que se adjudicó campeón.

Agenda completa del viernes 22 de septiembre

SERIE A

13:30 Salernitana vs. Frosinone ESPN 2 / STAR +

15:30 Lecce vs. Genoa ESPN / STAR +

BUNDESLIGA

15:30 Stuttgart vs. Darmstadt 98 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Alavés vs Athletic Bilbao DSports / DGO

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Monaco vs. Niza STAR +

PRIMERA NACIONAL

21:10 Independiente Rivadavia vs Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:45 Argentina vs. Samoa STAR + / ESPN

F1 | GP JAPÓN

23:30 Práctica #3 STAR +

Agenda completa del sábado 23 de septiembre

COPA DE LA LIGA

16:00 Gimnasia (LP) vs Rosario Central ESPN Premium

18:30 Boca Juniors vs Lanús TNT SPORTS

21:00 Huracán vs Vélez ESPN Premium

21:00 Central Cba (SdE) vs Def y Justicia TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Girona vs Mallorca STAR + / ESPN

11:15 Osasuna vs Sevilla DSports / DGO

13:30 Barcelona vs Celta de Vigo STAR + / ESPN

16:00 Almeria vs Valencia STAR +

SERIE A

10:00 Milan vs Hellas Verona ESPN 3 / STAR +

13:00 Sassuolo vs Juventus ESPN 2 / STAR +

15:45 Lazio vs Monza STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Union Berlin vs Hoffenheim STAR +

10:30 B. Dortmund vs Wolfsburgo STAR +

10:30 Monchengladbach vs RB Leipzig STAR +

10:30 Augsburgo vs Mainz 05 STAR +

10:30 Bayern Munich vs Bochum ESPN 2 / STAR +

13:30 Werder Bremen vs Colonia STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Crystal Palace vs Fulham STAR +

11:00 Luton Town vs Wolverhampton STAR +

11:00 Manchester City vs Nottingham Forest STAR + / ESPN

13:30 Brentford vs Everton STAR +

16:00 Burnley vs Manchester United STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Nantes vs Lorient STAR +

16:00 Brest vs Lyon STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs Montreal Apple TV

20:30 DC United vs New York RB Apple TV

20:30 Cincinnati vs Charlotte FC Apple TV

20:30 New York FC vs Toronto FC Apple TV

20:30 Philadelphia vs Los Angeles FC Apple TV

21:30 Kansas City vs Houston Dynamo Apple TV

21:30 Minnesota vs St. Louis City Apple TV

21:30 Dallas vs Columbus Crew Apple TV

21:30 Chicago Fire vs New England Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Vancouver Apple TV

23:30 Portland Timbers vs Colorado Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Nashville SC Apple TV

PRIMERA NACIONAL

12:10 San Telmo vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

15:00 Agropecuario vs Flandria TYC SPORTS PLAY

15:35 Temperley vs Patronato DSports / DGO

16:10 Chacarita vs Quilmes TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

17:30 Chaco For Ever vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

18:00 San Martin (T) vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Newman vs. Hindú STAR +

15:10 CUBA vs. Belgrano STAR +

15:10 Pucará vs. San Luis STAR +

15:10 CASI vs. Alumni STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Buenos Aires STAR +

15:30 La Plata vs. SIC ESPN 3 / STAR +

F1 | GP JAPÓN

03:00 Clasificación STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:00 Gales vs. Portugal STAR +

12:00 Inglaterra vs. Chile STAR +

15:40 Sudáfrica vs. Irlanda STAR +

19:00 Georgia vs. Portugal STAR +

Agenda completa del domingo 24 de septiembre

COPA DE LA LIGA

15:00 Independiente vs. Instituto TNT SPORTS

17:45 Newell’s vs. Estudiantes ESPN Premium

19:00 Tigre vs. San Lorenzo TNT SPORTS

21:00 Banfield vs. River ESPN Premium

SERIE A

07:20 Empoli vs. Inter STAR + / ESPN

09:50 Atalanta vs. Cagliari ESPN 2 / STAR +

09:50 Udinese vs. Fiorentina STAR +

12:50 Bologna vs. Napoli STAR +

15:30 Torino vs. Roma STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Metz vs.Strasbourg STAR +

11:55 Montpellier vs. Rennais ESPN Extra / STAR +

15:30 PSG vs. Olympique Marseille ESPN 2 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Real Sociedad vs. Getafe ESPN Extra / STAR +

13:20 Betis vs. Cádiz ESPN 2 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Arsenal vs. Tottenham STAR + / ESPN

09:50 Brighton vs. Bournemouth STAR +

09:50 Liverpool vs. West Ham STAR +

09:50 Chelsea vs. Aston Villa STAR +

12:20 Sheffield United vs. Newcastle STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Bayer Leverkusen vs. Heidenheim 1846 ESPN 3 / STAR +

12:25 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg ESPN 3 / STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Orlando City vs. Inter Miami Apple TV

22:30 Austin FC vs. Los Ángeles Galaxy Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

11:00 Club Mitre vs. Brown TYC SPORTS PLAY

13:50 Atlanta vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

15:00 Tristán Suárez vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:50 Nueva Chicago vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Racing (CBA) vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Estudiantes (RC) vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

19:00 Aldosivi vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

F1 | GP JAPÓN

02:00 Carrera STAR +

MOTO GP - INDIA

03:45 Carrera ESPN 2 / STAR +



MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:25 Escocia vs. Tonga STAR +

15:40 Gales vs. Australia STAR +