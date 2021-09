Mito o realidad: ¿existen los alimentos afrodisíacos?

La cuarentena por la pandemia del covid-19 favoreció los encuentros de las parejas, tal es así que se dispararon las consultas a profesionales sobre los alimentos afrodisiacos o que generen un mayor deseo sexual. No obstante: ¿Existen realmente comidas de estas características o son tan solo un mito?

Guadalupe Saenz, nutricionista, habló con RePerfilAr y sostuvo que lo afrodisiaco en relación a la comida y en la conexión con nuestro cuerpo tiene que ver "con los hábitos saludables". Es decir que "una persona que hace actividad física en forma regular, que come saludable, que maneja el estrés haciendo actividades que nos bajen un poco, eso va a ser lo más afrodisiaco".

Con respecto a si los alimentos son milagrosos o no, la especialista sostiene que "los alimentos no son milagrosos". "A mí me toca hablar con gente en el consultorio que cree que los alimentos son milagrosos para subir de peso, para bajar de peso, afrodisiacos por ejemplo, no sé si es tan así", expresó Saenz.

A su vez, la profesional considera que la comida "tiene el poder de liberarnos hormonas de la felicidad, como la serotonina, como las endorfinas. Esto conduce a un momento de bienestar", pero niega que mejoren el potencial sexual

Real o no, los especialistas sostienen que si hay alguien que los usa y dan un resultado óptimo, no hay nada que objetar