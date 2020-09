Así los policías bonaerenses levantaron la protesta

Tras cuatro jornadas de reclamo que incluyeron movilizaciones y cruces con las autoridades provinciales, la Policía Bonaerense decidió ponerle fin luego que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunciara una mejora en la propuesta salarial.

"Aunque no era lo pactado, siempre tuvimos la intención de que esto se resuelva, y para demostrar que la policía nunca pidió la remoción de una autoridad, aceptamos una suma que no era lo pactado pero nos ayuda y entendimos que era necesario reeintegrar la seguridad", dijo Andrés Giménez policía bonaerense, en diálogo con RePerfilAr. En sintonía, Carlos Maure, Jefe de la Delegación de la Policía Bonaerense expresó que "aunque no les satisface del todo" la propuesta "entendemos el momento que estamos pasando", remarcó y aseguró que lo que quedó pendiente "se trabajará con vistas al año que viene".

De tal manera, si bien la propuesta oficial no colmó del todo las expectativas de los efectivos, ellos entienden que levantar la medida de protesta es una buena demostración de predisposición para negociar, y debatir a través del diálogo el aumento de sueldo, y las demás peticiones.