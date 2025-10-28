Buscan intensamente a un joven de 18 años que salió a un boliche y no regresó

Buscan intensamente a Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años, que el sábado pasado salió a un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, y desde entonces se desconoce su paradero.
En las últimas horas se conoció un video donde se lo ve caminando. También hay imágenes que lo captaron en cercanías de un arroyo, por lo que se presume que podría haber caído ahí en medio de la tormenta. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias.
Por ello, la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo con drones, canes, y buzos para dar con el paradero de Nicolás. La denuncia fue remitida a la UFI descentralizada de Ezeiza, a cargo de la Dra. Florencia Belloc.
Además, hay imágenes que lo muestran a la salida del boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la calle Lucio Salvadores al 800, en una esquina de Colectora ruta provincial 205, a donde había asistido con amigos.
A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron corroborar que Nicolás salió caminando del boliche en medio de una intensa lluvia.
Las imágenes muestran al joven vestido con una remera manga larga color negra y azul, pantalón y zapatillas negras. Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña. No posee tatuajes ni piercings visibles. Tampoco padece problemas de salud y no tiene antecedentes judiciales.