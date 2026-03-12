Cayeron los patentamientos en el 2026.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) publicó un informe mensual de patentamientos correspondiente a febrero de 2026. Durante ese mes, se registraron 42.026 vehículos 0km, lo que representa una caída interanual del 5,7% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían patentado 44.566 unidades.

Si la comparación se realiza frente a enero de 2026, el retroceso fue mayor: los patentamientos cayeron 36,8%, ya que en el primer mes del año se habían registrado 66.454 vehículos.

De acuerdo al reporte, entre enero y febrero se patentaron 108.480 unidades, cifra que se ubica 4,9% por debajo del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 114.086 vehículos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuáles fueron las marcas más demandadas?

Según los datos difundidos, Volkswagen fue la marca más vendida del mes, consolidando su liderazgo en el mercado argentino de vehículos nuevos.

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a posicionarse como el vehículo más patentado del país, reafirmando el protagonismo de las pickups medianas en las preferencias de los compradores locales.