Deportólogo y cardiológo sobre muerte Maradona: "En ningún momento se habló de un problema cardíaco"

En medio del avance de la investigación para determinar el estado de salud en el que se encontraba Diego Armando Maradona, al momento de su muerte RePerfilAr habló con Norberto Debbag, médico deportólogo y cardiólogo, quien repasó y analizó las condiciones en las que estaba el ex futbolista cuando salió del quirófano, tras la operación de hematoma subdural.

Luque amplió el pedido de eximición de prisión: "Diego decidía por sí solo"



"Estaba en buenas condiciones, en ningún momento se habló de un problema, de insuficiencia o arritmia cardíaca", expresó. En esa línea, remarcó que fue a partir de la autopsia que supieron que Maradona tenía "un corazón dilatado, aumentado de tamaño, con las paredes adelgazadas".

"Esto hace que sea difícil la expulsión de sangre por no tener fuerza. Esta insuficiencia cardíaca por no expulsar la sangre hacia adelante va hacia atrás y eso se acumula en los pulmones, y lleva a una dificultad respiratoria que no apareció porque el pasó de un sueño a la muerte", agregó.

No obstante, explicó que la insuficiencia cardíaca "produce edemas en las piernas, o líquido en el abdomen", y enfatizó que ante ese tipo de síntomas "uno debe hacer una consulta médica para ver que está sucediendo".

Asimismo, remarcó que "la medicación psiquiátrica debe ser muy controlada" debido a que puede producir "arritmias cardíacas, aumento de la frecuencia cardíaca, o de la hipertensión arterial", de tal manera, expresó que "cuando se hacen combinaciones de varias drogas de psiquiatría", se hacen análisis previos o dosaje en sangre "para ver si está en suficiente cantidad o en exceso".