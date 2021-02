Dólar blue vs. dólar oficial: "No se percibe ninguna devaluación a corto plazo"

Por tercer día consecutivo, el dólar blue se mantuvo a la baja, esto hizo que esté más barato que el dólar "solidario", ya que este cerró a $153,38, en tanto el paralelo a $153,00, según el relevamiento de las casas de cambio de la city porteña. En ese marco, RePerfilAr habló con el economista Marcelo Di Ciano, quien atribuyó dicho fenómeno "a que el mes pasado ingresaron por los granos 2.140 millones de dólares", y destacó que el año pasado el ingreso fue un 32% menos.

En esa línea explicó: "Hay un gran aumento de los precios internacionales. Hoy la soja se encuentra por arriba de los 500 dólares la tonelada, y nuestro país tiene un stock de soja producto del año anterior. Eso hizo que el Banco Central se convierta en comprador de dólares y deje de ser vendedor".

Florencia Cahn: "Se puede recibir la vacuna durante la incubación e igual contagiarse"

Asimismo, remarcó que la demanda en la compra de dólares bajó, como consecuencia de la imposibilidad de los argentinos para viajar al exterior. Además, subrayó que "no se percibe ninguna devaluación a corto plazo, lo cual ha generado una tranquilidad económica".

De tal manera, expresó que el dólar "para ahorrar no es tan bueno", porque "la economía es muy dinámica". "En el año 2000 el dólar estaba un peso, y hoy está 153 pesos, quiere decir que en 21 años el dólar subió 15.200%. El pan es un producto argentino, en el año 2000 estaba 50 centavos, quiere decir que con un dólar me compraba dos kilos de pan. Hoy el kilo de pan en la misma panadería está 180 pesos. Con un dólar hoy no compro dos kilos de pan porque el pan subió más que el dólar, un 35.000%", explicó.