Dolores Etchevehere contra su hermano: "Está conociendo lo que es vivir en un toldo con el barro hasta las rodillas"

La pelea familiar entre los Etchevehere continúa por los campos de Entre Ríos. La escalada que llegó a la justicia también tocó la política con la participación del dirigente social, Juan Grabois como abogado defensor de Dolores, quien permanece dentro de los campos familiares.

“No salgo porque Luis Miguel Etchverhere y mis hermanos están violando la orden del juez”, expresó la mujer a RePerfilAr y continuó: “El violento sigue acá afuera presionando y haciendo acciones violentas”. Por eso, “yo no voy a pasar cerca de alguien que no le hace ni cosquillas la resolución de un juez”.

Asimismo, aseguró que el ex ministro de Agroindustria "está conociendo lo que es vivir en un toldo con el barro hasta las rodillas, así que es bueno, es un poco de reparación"

“A partir del proyecto Artigas vamos a buscar el patrimonio de los Etchevehere hasta debajo de las piedras”, disparó. Además confesó que “el proyecto Artigas fue idea mía y que Grabois ayudó” a la propuesta.

La madre de los Etchevehere dijo que seguirán en el lugar "hasta ver que los usurpadores salen"

Sobre los dichos de Leonor Marcial Barbero, la mamá de los Etchevehere, Dolores afirmó: "Yo entiendo el impacto de que una madre estafe y traicione a su hija”. Pero agregó que hay que “separar mi relación personal con mi madre de la justicia”. “Son categorías de diferentes”.

“Jamás aceptaría esa propuesta que denigre a mis amigos y además ahora son mi familia”, indicó Dolores

En este sentido, indicó que la intromisión de Juan Grabois tiene que ver exclusivamente con que es su abogado, pero “no me puedo hacerme cargo de lo polifacético que es”, completó.