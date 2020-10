La madre de los Etchevehere dijo que seguirán en el lugar "hasta ver que los usurpadores salen"

Leonor Marcial Barbero, madre de los hermanos Etchevehere, habló este domingo junto a su hijo Luis Miguel ante un grupo de personas que se instalaron en la puerta del establecimiento e impedían que pudieran ingresar o egresar personas y vehículos del predio "Casa Nueva", en medio del conflicto familiar con Dolores Etchevehere por la posesión de un campo. "Nos vamos a quedar en esa tranquera hasta ver que uno a uno de los usurpadores salen por esa puerta", aseguró.

“Quiero decir si en algún momento escucharon al presidente de la República, al señor (Alberto) Fernández, defender la propiedad privada. Yo no lo doy no lo oí”, dijo al tomar la palabra, entre aplausos de los presentes.

“También quiero preguntar si el señor gobernador bonaerense en algún momento salió a defender la propiedad privada, yo no lo oí. También me pregunto si al ministro (Luis) Basterra, el de la colita, alguna vez ustedes lo escucharon que salió a defender la propiedad privada”, cuestionó Marcial Barbero.

“Esta es la tierra de la gente trabajadora de los criollos que se jinetean la vida todos los días, sólo pedimos en este momento que sigan apoyándonos, agradeciéndoles y que, como dijo Luis Miguel, estemos todos tranquilos, esperemos el fallo de la justicia, que nos defendamos unos a otros pero en paz”, sostuvo.

Por último, la mujer aseguró que permanecerán en el lugar hasta que “salgan los usurpadores”. “Mis hijos y yo nos vamos a quedar en esa tranquera hasta que las velas no ardan y hasta ver que uno a uno de los usurpadores salen por esa puerta”, finalizó.

Se dilata la resolución judicial del conflicto entre los hermanos Etchevehere

Horas antes, ante los medios de comunicación presentes en el lugar, había asegurado: “Si no nos defiende la justicia, si no nos defiende el Gobierno nacional, si no nos defiende el Gobierno provincial, nos vamos a defender nosotros con toda la gente amiga que está acá”.

En diálogo con el canal de noticias TN, adelantó que si en las próximas horas no tenían novedades, iba a entrar al campo. "Voy a tener paciencia hasta mañana y voy a intentar entrar. Si me quieren llevar presa, que me lleven. Vamos a estar muy orgullosos si nos llevan presos por defender nuestra propiedad. No tenemos miedo, al contrario, vamos a estar contentos”, expresó.

“Le pedí a la policía que si no tenía lo suficiente para impedir el ingreso de 30 autos con víveres de gente desconocida para darle a la toma, mis hijos y yo nos íbamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima", aseguró la mujer respecto de los vehículos que llegaron el sábado al lugar.

Dolores Etchevehere explica qué es el Proyecto Artigas: "Justicia, verdad y reparación"

El conflicto de los hermanos Etchevehere por más de 2.300 hectáreas en Entre Ríos continuó este domingo luego de que la audiencia, convocada por el juez subrogante de la ciudad de La Paz Raúl Flores para mediar, quedara suspendida ante la recusación de Luis Miguel Etchevehere al magistrado.

El sábado, además, el juez Flores había resuelto ampliar las medidas cautelares dictadas al disponer la prohibición de realizar cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior de Casa Nueva, habitada por Dolores Etchevehere. Al mismo tiempo, el magistrado había pedido en las últimas horas a las partes que designaran una nómina de seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa.

En este marco, los tres hermanos Etchevehere, junto con su madre Leonor Marcial Barbero y un grupo de personas, se instalaron ayer en la puerta del establecimiento e impidieron que el ingreso o egreso de personas y vehículos del predio.

AG / DS