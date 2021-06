Edi Zunino: "Pretender que la gente hable como le parece al Congreso, no tiene sentido"

Diputados aprobó la Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación que estipula un fomentar la diversidad sexual e impulsa un cupo laboral del 1% para personas trans. El proyecto ya contaba con media sanción en el Senado y fue impulsado por el Frente de Todos.

Vídeo | Edi Zunino: "Pretender que la gente hable de la manera que le parece al Congreso no tiene sentido"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el periodista Edi Zunino, quien habló sobre el impacto de la sanción de la ley en los medios de comunicación y la utilización del lenguaje inclusivo.

“Es una ley polémica que fue sancionada casi por unanimidad”, dijo Zunino, quien luego completó: “Hay algo que no está mal en la ley que es desear que se avance en la igualdad de oportunidades”. No obstante, el periodista dijo que este tipo de cambios no se deben imponer por ley.

“Uno trabaja en equipos y las personas pueden no tener las capacidades que uno está buscando o necesita”, disparó el entrevistado. “Más polémica es la utilización del lenguaje inclusivo, pretender que la gente hable de la manera que decide el Congreso no tiene sentido”, completó el periodista. Finalmente, Zunino aseguró que este tipo de cambios se construyen socialmente y que no se imponen a la fuerza.